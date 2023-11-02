DSE中文作文｜模仿缺乏個性？考生舉錯例：湯漢斯模仿奇洛李維斯

考評局今日（2日）出版2023年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。在中國語文科卷二寫作能力，其中一條有關「模仿缺乏個性」的議論文題目中，試卷主任指不少考生對人物或事件不了解用錯例子，如寫「蘋果公司模仿微軟製作電腦」及「湯漢斯模仿奇洛李維斯演戲」等。



試卷主任評論道，社交媒體普及，令市民接觸到大量片斷或高度概括信息，情況反映在寫作卷上，考生容能對事物作具體刻畫或深度剖析的不多，建議改變接收資訊方法，多觀看完整專題報道或長篇經典小說等。



▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



+ 13

《試題專輯》今日出爐，中國語文科寫作能力部份，第三題題目提及，模仿在生活中處處可見，當紅偶像、著名藝術品、成功策略等都可是模仿對象，並著考生撰文一篇，論述是否同意「模仿缺乏個性」。

不少考生將「模仿」完全等同「學習」

試卷主任指，不少選答該提的考生將「模仿」完全等同「學習」、或混淆「個性」與成功好處等概念，也舉錯誤例子，例如稱「愛迪生模仿尼古拉.特斯拉發明燈泡」、「蘋果公司模仿微軟製作電腦」，甚至「湯漢斯模仿奇洛李維斯演戲」等，反映考生不了解人物事件。

專輯又指，有考生誤以為人工智能、背誦格言、演員演譯劇本角色、傳承道統為模仿等例子，概念不準確。

同時，考生錯別字問題嚴重，作文卷在「錯別字」項得3分滿分者僅少數，錯別字是常用字，近音或同音字、繁簡同體、部首錯、筆劃缺漏，口語入文情況嚴重，反映考生平日很少執筆書寫，惟未有舉作文卷錯字例子。

李白《月下獨酌》僅約7成考生答對其體裁

至於在卷一閱讀方面，《試題專輯》稱考生在甲部花費過多時間，未能完成試卷較去年稍多，但整體表現較去年稍為進步，惟能力差異較大，考生對傳統文化理解不足。其中範文之一、李白的《月下獨酌》，僅約7成考生答對其體裁為五言古詩。

錯別字多 踴躍寫「勇」躍、植樹寫「值」樹

卷三聆聽及綜合能力考核中，《試題專輯》則有特別輯錄考生的錯別字，包括「勇（踴）躍」、「推廌（薦）」、「鐘（鍾）潔儀」、「彊（疆）界」、「錏玲（啞鈴）」、「值（植）樹」、「舉辨（辦）」、「林林種種（總總）」、「舒暢（右邊錯寫為「易」）」及「器械（右邊錯寫為戎）」等。

考評局出版2023年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。。（資料圖片）

考評局評論考生表現，稱隨着社交媒體的普及，市民足不出戶便能接觸海量資訊，與別人聯繫，這些海量資訊，往往經過篩選以投其所好，又或經過濃縮刪節讓讀者快速接收，久而久之，市民看似能掌握社會動向和最新資訊，但實際大都是片斷或高度概括的信息。

該局稱情況反映在寫作方面，因近年不少答卷取材相若，內容粗疏，能對事物作具體刻畫或深度剖析的不多。該局稱，要想改變這種情況，應改變接收資訊的方式，一篇完整專題報道、一部長篇的經典小說、一本專題讀物，讀後往往會令人對事物有全面深刻的了解。