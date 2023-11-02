DSE｜試題專輯評末代通識考生表現尚可　科目旨在多角度分析議題

最後一屆DSE通識科考試已結束且不設補考，明年將由公民科代替。考評局今日（2日）出版通識科最後一本DSE《試題專輯》，在最後總結末代考生表現，稱整體表現尚可，答題大致表現出合理水平。雖然再無考試，但考評局在專輯中仍再次強調通識考試不存在「標準答法」，提醒考生應合邏輯及有條理建立論點，毋須硬套不一定合用的作答框架。



▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



+ 13

通識科旨在評估學生思考能力

今屆DSE完結後，通識科已正式結束其歷史使命。考評局在最後一本DSE通識科《試題專輯》中，再次重申試題設計原則，稱通識科課程旨在透過研習不同情境的當代議題，令學生有機會綜合及應用過往的學習所得，繼續擴闊及深化知識基礎，並評估考生思考能力，例如運用多角度、創造力和恰當思考方法分析議題等。

該最後總結末屆考生答題表現，稱無論是卷一還是卷二，考生整體表現尚可，答題大致能表現出合理的水平。雖然已再無通識科考試，但《專輯》中仍給予考生建議，稱卷一屬資料回應題，見有小部份考生抄錄或引用資料後，就資料的解說不足或未能運用資料建構論點，建議考生應提升運用資料及論證能力；卷二延伸回應題，考生應論證時須留意推論是否合乎邏輯，避免解說片面或過份推論。

營養均衡理解成進食多寡 糧食安全當食物安全

《試題專輯》中仍記錄今年考試一些具體例子，例如卷二第一題有關香港兒童飲食均衡及糧食問題中，有考生理解不足，把「營養均衡」理解為進食食物的多寡；又把「糧食安全」僅理解為「食物安全」等。

考評局：通識科考試不存在標準答法

考評局在《專輯》最後一句提到，考生須明白按照通識科考試不存在「標準答法」，考生宜就題目要求及議題特質，合乎邏輯並有條理地建立其論點，毋須硬套不一定合用的作答框架。