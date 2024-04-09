垃圾徵費｜黃錦星籲勿失良機不能犧牲環境：錯失咗點對得住年青人

垃圾徵費是否繼推行近日愈鬧愈熱，特首李家超今（9日）表示正收集「先行先試」計劃數據，強調會小心行事。前環境局局長黃錦星今在出席活動後呼籲，社會應迎難而上，「如果錯失𠵱個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年青人？」他續指，雖然制訂垃圾徵費過程具爭議，但由前特首董建華開始的政府及市民都支持政策，並提到其他地方落實垃圾徵費初期回收配套亦不比香港好，政府不應因為近期社會上的反應，倉促決定垃圾徵費去向，



環境局前局長黃錦星。（資料圖片）

垃圾徵費草案在2021年通過，時任環境局局長黃錦星今出席活動時，被問到對近日垃圾徵費爭議看法。他表示，相關政策首董建華政府時已開始討論，雖然就制定過程時有爭議，但有過半市民支持大方向。

他認為，垃圾徵費對減廢減碳有重要推動力，並由歷屆政府和眾多市民長時間蘊釀支持，呼籲社會要珍惜契機、迎難而上，「如果錯失𠵱個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年青人？」

黃錦星又分享垃圾徵費對推動民間設置回收系統的力量很大，指早年鼓勵私人屋苑參與廚餘回收時，只有數個屋苑參加，現時已有逾百個屋苑願意參與。他補充，其他地方如韓國、台灣等地初期落實垃圾收費，回收配套不比香港好，相關地方同樣需要長時間適應政策。

他重申，改變市民習慣可能需要以年計，政府不應因為近期社會上的反應，倉促決定垃圾徵費去向。對於有意見認為現時經濟狀況未必適合推動計劃，黃錦星強調，正正應要把握透過此機會，說明不論經濟情况如何都不能犧牲環境，「縱使經濟環境一般，但絕對唔能夠犧牲我哋環境。唔能夠再令氣候惡化，去只係諗經濟。」