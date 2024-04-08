垃圾徵費｜環保署突准大廢物留清明重陽免費棄　環團料為舒緩壓力

垃圾徵費暫延後至8月1日全面實施，環保署今日（8日）突在回應立法會議員的私人回信中，公布大幅修訂，市民在歲晚大掃除、春節、聖誕節、清明節、重陽節等傳統節日棄置大型廢物、聖誕樹、年花等，免除使用指定袋或貼標籤，稱是方便市民，但此舉又會否導致市民將大型廢物留待節日才棄呢？



「綠惜地球」總幹事劉祉鋒認為指此做法可有助舒緩市民壓力，惟政府必須在實行之前必須講清楚、列明「合理框架」，包括有何傳統節日，以及該節日可酌情扔何類垃圾，以管理大家的期望，否則「滿城風雨就唔好啦！」



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立法會議員江玉歡早前就垃圾徵費，提出棄置聖誕樹、桃花、年桔如要貼指定標籤有礙購買意欲，問環保署會否設專門回收點，環保署助理署長(都市固體廢物收費) 胡勁欣今天（8日）回信，江玉歡其後在Facebook公開全文。胡勁欣表示。垃圾收費實施後，環保署會繼續推出天然聖誕樹及桃花回收計劃，並會於歲晚大掃除、春節、聖誕節、清明節、重陽節等垃圾棄置量較多的傳統節日，酌情免除使用指定袋／標籤棄置大型廢物、聖誕樹及年花等，以方便市民。

江玉歡垃圾徵費30題「問與答」一覽

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劉祉鋒：政府必須列明「合理框架」

被問到會可擔心做法令市民將垃圾留待節日才棄置，劉祉鋒笑言香港大部分住屋細，相信市民難以儲起大型垃圾。他認為此做法尚算合理，可有助舒緩市民壓力，惟政府必須在實行之前必須「講清楚」、列明「合理框架，晨早講得一清二楚」，包括有何傳統節日，以及該節日可酌情扔何類垃圾，以管理大家的期望，以免令市民「呱呱嘈」，或「搬個大梳化，呢啲唔係節日嘢。」

他表示，這可以減少濫用情況之餘，會是一個體恤民情的做法，否則政府到時就「很難收科」、「滿城風雨就唔好啦！」

綠惜地球總幹事劉祉鋒指做法尚算合理，可有助舒緩市民壓力，惟政府必須在實行之前必須「講清楚」、列明「合理框架」。（資料圖片 / 李澤彤攝）

促垃圾徵費應如期實施：少少聲音就縮 咁永遠都做唔到

提到社會上有不少聲音認為應推遲實施垃圾徵費，而劉祉鋒就認為要如期實施，形容為「唔可以蹉跎，要上馬」。他表示，垃圾徵費非香港獨有，其中同為中國的城市上海，在2019年7月1日亦通過強制實行垃圾分類，當地市民當初「同香港市民一樣搲晒頭」，但在其分類箱旁會有人員教導，付市民不再憂心，成為習慣。

「香港唔好遇洪水猛獸就唔做，其實垃圾徵費可以好有效帶城市減廢。」他指當有法規作為一個「火車頭」，除了可推動減廢，也可帶動本港的循環回收產業，他指在實施垃圾徵費同時都要有下游接手，只單靠焚化爐並不可以解決廢物問題。

他指，如要撤停就如「埋門一腳唔踢個波入龍（門）」，「少少聲音就縮，咁永遠都做唔到。」故政府宜在實施垃圾徵費前做好宣傳教育、擴闊廚餘收集至不同區域，在先行先試期間找出痛點及問題，在8月1日實施時，「唔係要解決哂，起碼大部分紓緩，（市民）少啲怨氣。」而就安老院、小型食肆，他就認同政府可提供協助，如每月派少量指定袋予、豁免排污費。

劉祉鋒表示，政府已花費不少公帑去時間去推垃圾收費，假如撤回實施垃圾徵費，簽訂與供應指定袋合約的承辦商「唔告你？我唔信啦......賠都賠死你（政府）」。