垃圾徵費｜盧文端倡停計劃　工聯會倡全港試行：與發展不存大矛盾

政府4月1日起在全港14個地點，推行垃圾徵費「先行先試」計劃，涵蓋政府大樓、公私營住宅、商場、食肆以及院舍。工聯會今日（8日）收集數千名居民及工友對該計劃的意見，並提出一系列建議，包括制定回收產業發展規劃、在大型公共屋邨引入大型廚餘機、政府成立社區諮詢小組等。



就全國僑聯前副主席盧文端撰文倡議擱置垃圾徵費，認為有阻香港發展，工聯會立法會議員郭偉强回應指，促進人與自然和諧共生是國家政策，相信環保工作與「謀發展」不存在很大矛盾。



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郭偉强：環保工作與謀發展不存大矛盾

工聯會今日舉行記者會，表示於1月至3月在多區舉行33場垃圾徵費政策簡介會，超過3,000名居民參加，亦聯同多個工會舉辦多場交流會，講解政策，了解前線工友的關注及意見。通過上述簡介會和交流會，收集居民及工友的意見，提出相應建議並匯總成報告，稍後將約見官員並提交報告供政府參考。

全國僑聯前副主席盧文端今日在報章撰文，先行先試的「亂象」反映香港社會還沒有準備好推行，現階段不適宜推行垃圾收費，建議政府在試行期結束後，重新考慮是否押後或完全停止計劃，確保政府和社會各界能聚焦謀發展。工聯會立法會議員郭偉强回應指，促進人與自然和諧共生是國家政策，相信環保工作與「謀發展」不存在很大矛盾。

工聯會立法會議員郭偉强表示，垃圾收費應被視為推動本地綠領行業發展的機會，建議制定回收產業發展規劃。（資料圖片/余俊亮攝）

善用收入促進回收業發展

工聯會就垃圾徵費「先行先試」計劃公布一系列建議。郭偉强表示，垃圾徵費應被視為推動本地綠領行業發展的機會，建議制定回收產業發展規劃，妥善利用垃圾徵費的收入，如優化回收處理技術、投資研發和應用先進的回收和處理技術，亦可為行業設立工作指標及設立專業的培訓機構，培養更多回收處理的專業人才，同時實現環保與經濟發展的雙贏局面。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，廚餘是香港都市固體廢物中比重最大的部分，但回收率不足6%。（資料圖片／鄭子峰攝）

倡引入大型廚餘機

工聯會立法會議員陸頌雄表示，廚餘是香港都市固體廢物中比重最大的部分，但回收率不足6%。政府計劃於8月大致完成在全港200個公共屋邨安裝700個智能廚餘回收桶，但每部機器只能處理約20戶的廚餘，因此仍然存在較大的缺口，現時已有企業研發不同大小、不同處理量的廚餘處理機。他建議政府研究採用「化整為零」的策略，在大型屋邨引入這類處理機。

工聯會立法會議員陳穎欣認為「先試先行」是一項值得肯定的做法，應分階段讓更多市民都有機會參與其中。（資料圖片／夏家朗攝）

仍倡8月實施 首三個月視為大型試行

工聯會立法會議員陳穎欣認為「先試先行」是一項值得肯定的做法，應分階段讓更多市民都有機會參與其中。她稱，8月1日後的適應期可以視為一個更大型的試行計劃，建議政府在半年的寬限期內，將首3個月作為市民共同參與的時間。她還建議政府成立社區諮詢小組，由市民代表參與，就社區內遇到的「奇難雜症」進行深入討論，向當區區議員定期匯報並提出建議。

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