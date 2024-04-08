垃圾徵費｜綠領行動憂叫停政策令社會虛耗：其實市民真係READY

政府4月起在14個處所就垃圾徵費進行「先行先試」計劃，剛推行一星期，各試點使用指定袋的比率由兩成多至五成不等。全國僑聯前副主席盧文端今日（8日）在報章撰文，指社會未準備好，促請政府押後或擱置垃圾收費，以免干擾政府及社會聚精會神謀發展。



綠領行動總幹事何漢威回應稱，垃圾徵費的討論已有十多二十年，現時已到「臨門一腳」階段，社會各界做了很多準備，徵費也是世界的趨勢，不是遇到問題就縮，如果8月未能實施是虛耗整個社會。他指試行首星期已有最高五成的使用率，效果不差，從多個社區市民自動自覺使用政府提供的智能廚餘機來看，「其實市民真係READY」，反問如果今次唔做，「有冇機會翻身？」



▼4月1日 大埔新達廣場先試先行的酒樓首日情況▼



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垃圾徵費是世界大趨勢

綠領行動總幹事何漢威今早在商台節目《在晴朗的一天出發》回應盧文端提倡叫停垃圾徵費時表示，垃圾徵費在本港已討論了十幾二十年，「如果去到而家臨門一腳，做咗咁多嘢，當然（政府）有地方做得唔夠，其實事情應向前看，呢個係大吹勢，循環經濟、推動回收，未來嘅時間應該成個社會向前看，應（諗）點樣去做好啲事，就唔係話一見問題就去縮，咁就唔係解決問題嘅方法。」

環境及生態局局長謝展寰昨日（7日）在電視節目表示，先行先試的計劃推行一周，一般有八、九成人願意去領取指定袋，惟使用率較為參差，有兩成多至五成多不等。何漢威就認為，高達五成的使用率其實是高，原本估計更低，現時計劃才推行一星期，以他們環團一年前「發晒力」在社區推行的試驗，四星期的使用率只有10%至11%而言，今次不算差。

現時唔做「有冇機會去翻身？」

何表示，政府大鑼大鼓宣傳垃圾徵費，雖然仍有不足，「唔發聲嘅市民唔係真係咁反對，佢哋亦唔覺得真係咁難去做。」他估計，有八、九成參與計劃市民取了指定袋，但使用率只得兩至五成，可能是取了忘記使用，至少觀望三、四星期，才看到實際參與率。

何漢威表示，如果8月1日未按預期落實垃圾徵費，「好虛耗整個社會」，社會在十多年前討論擴大「三堆一爐」，都有好多人反對，解決都市固體廢物已多次諮詢社會，「去到而家，跟住就唔做，我睇唔到如果今次唔做，有冇機會去翻身？」

3月14日，環境及生態局局長謝展寰（右四）參觀參與大型私人屋苑智能廚餘回收桶的使用情況。（環境及生態局facebook）

市民自動自覺使用智能廚餘機

他表示，以前推動環保好困難，像玻璃瓶、紙包飲品回收，但過去短短幾個月，政府推出大量紫色智能廚餘回收桶，以他到過很多社區觀察所得，好多市民在沒有大力宣傳回收廚餘之下，「都自動自覺使用，（廚餘機）使用率好高」，這反映社會上市民對回收、環保、分類方面已有準備，「你又唔好諗得佢哋（市民）咁唔得，其實市民真係READY㗎喎。」他認為，回收設施可以再做更多。

政府估計，四人家庭每月在使用指定袋的支出為三、四十元，公屋居民如使有廚餘回收，可減少33%垃圾，即使用指定袋可以扣減十多元，每月支出降至20元，加上政府打算在實施的首六個月向低收入人士派指定袋，未來一段時間不會對經濟有好大影響，可能食肆影響會大一些，當時社會討論已有工商界提出可否在排污費上作出寬免。

綠領行動總幹事何漢威認為，市民已為垃圾徵費做好準備。（綠領行動提供）

退休教授黃煥忠：所有地區實行垃圾分類都在不斷改善

今日《明報》刊登盧文端的文章，倡議擱置垃圾收費爭議，以確保聚焦經濟發展，該報亦同時刊登浸會大學生物系榮休教授黃煥忠的文章，提到垃圾徵費是一個在全世界都行之有效的廢物管理經濟措施，在本港「不是一個新議題，早在2005年的《都市固體廢物管理政策大綱（2005-2014）》，政府已提出在2007年推行廢物收費的立法建議，經10多年反覆研究與諮詢，都市固體廢物收費（垃圾徵費）條例草案於2021年8月26日在立法會三讀通過，並計劃於2023年底實施，後推遲到2024年4月1日，最後推遲法定生效日期至今年8月1日。」

黃煥忠表示，所有國家和地區的垃圾分類政策，都是隨着實際執行情况去不斷修改並完善，例如台灣推行「垃圾不落地」政策，要求居民將垃圾定時定點丟到垃圾車上；但在實施過程中，根據城市規模和條件，縣市與鄉村採用不一樣的方案和推行時間，經20多年才令市民對丟垃圾達成一種共識和習慣。當地政府通過設立「黃金資收站」、發送垃圾袋抵用券等，刺激市民積極配合，結合法律法規推動垃圾費隨袋徵收。

黃指出，推行垃圾徵費時，不能期望一招解決並達成理想目標。政府需釐清本港政策推行的難點、痛點，要配套先行、加快完善相關配套設施，擴大回收網絡，再完善執法，建立分類法案或條例以督促並規範執法。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼

