今日必看8分鐘｜「捲錢賊」魔術手偷走$500｜雪龍2號一連五日訪港

荃灣捲錢賊．天眼直擊｜魔術手偷走$500大牛 秒速手法震驚網民

荃灣驚現魔術手「捲錢賊」！網上瘋傳一段天眼影片，可見一名操普通話男子，於南豐中心一間手機配件店購買80多元的充電線，豪氣拿出1,000元結帳。詎料有人大施魔法，當女店員找贖後，便以無折扣為由拒買，期間拿着整疉鈔票「講數」，實際暗中將500元紙幣捲摺藏於掌心，秒速將「大牛」捲走塞入褲袋，又拿回自己的「金牛」離去，500元袋袋平安。其手法純熟震驚網民，不少人指「睇咗幾次先睇到」。片段可見，事發於前日（6日）下午，惟警方初步未有接報獲案。

上水奪命車禍｜單車婦疑捱撞伏屍坑渠 家屬哭求車Cam片還原真相

上水一名69歲老婦「娟姐」，疑踩單車時被私家車撞倒昏迷，徹夜倒臥坑渠，惜告不治。肇事39歲姓陳男司機不顧而去，其後被捕。今早（8日）死者家屬到富山公眾殮房認屍及辦理手續，神情哀傷。死者劉姓女兒眼泛淚光受訪，指母親為人友善，人緣甚佳，事故後屢接其友人致電慰問，眾人均難以接受。劉女亦難以接受母親遭遇不測，質疑司機明知撞人但無落車查看，事發後不顧而去導致母親徹夜倒臥戶外，呼籲有心人士提供事發片段，還原真相。

荃灣警截可疑男 揭車內外賣袋藏懷疑毒品 健身教練涉販毒被捕

今日（7日）上午9時許，荃灣警區特遣隊進行反罪惡巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，人員其後在該男子取車時將他截停。警員在私家車一個foodpanda外賣袋內檢獲共重約560克「雙獅地球牌」懷疑海洛英及可卡因，市值約35萬元，並發現車內藏有有另一個車牌，以涉嫌販毒將姓陳（43歲）男司機拘捕，他正被扣查。

火炭樂林路工人剪草飛濺石頭 擊穿小巴車窗玻璃割傷乘客

沙田發生罕見交通意外。火炭祥雲閣對開斜坡進行除草工程，今日（8日）中午12時21分，48歲姓夏女工人使用剪草機期間，機器打中石頭，令石頭飛濺，其中一顆石頭擊穿專線小巴的車窗。車窗玻璃碎裂，割傷一名30歲姓卓男乘客後頸。救護人員將傷者送往威爾斯親王醫院救治。現場所見，意外發生後，工人們繼續進行除草工程，並以帆布遮擋，慎防再次發生意外。

雪龍2號｜一連五日訪港 停泊海運碼頭 4.10晚無人機表演

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，預計早上9時半經鯉魚門入維港，再駛至海運碼頭，政府為其舉行海陸空歡迎儀式。雪龍2號將會停泊於尖沙咀海運碼頭禁區，並免費開放予公眾及團體參觀，由於參觀名額有限，僅限早前已登記人士參觀。

雪龍2號｜記者直擊 「月池系統」貫穿船身 收集南極海洋數據

中國第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號今日（8日）抵港。《香港01》率先直擊破冰船設施，「雪龍2」號其中一個特色為「月池系統」，實驗能力較「雪龍號」更強，「月池」貫穿各層甲板，並與海水相通，採集樣本設備可以直接通過月池取得海洋數據。

港鐵九龍塘站男子進入路軌被輾斃 遺體移離路軌列車逐步回復正常

港鐵九龍塘站一名男子進入路軌，被列車輾斃。今日（8日）上午11時11分，港鐵職員報案指一名男子懷疑擅自進入路軌範圍，被東鐵線往羅湖方向列車撞倒，陷入昏迷。消防到場證實28歲姓楊事主當場死亡，以黑色膠袋遮蓋遺體，並將遺體移離路軌。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，男事主從事裝修工作，生前受金錢問題所困擾。

146公斤黃金鑄成壓縮機零件圖走私往日本 海關檢$8400萬貨拘一男

海關偵破首宗利用空運貨物試圖走私黃金往日本的案件，揭發有不法分子將約146公斤黃金熔成液體，鑄造成空氣壓縮機零件，再放回機內試圖偷運出境，關員發現涉案空氣壓縮機X光影像顯示部分位置密度不尋常地高，拆機搜查揭發案件，拘捕一名報稱公司董事的31歲男子。行動中檢獲的黃金市值約8,400萬元，是海關有紀錄以來最大宗黃金走私案，亦是首次發現有人以重新鑄造的手法掩飾走私黃金，該批黃金若成功走私往日本，料可逃稅840萬元。

紅的落旗申加至$32 綠的加至$28 紅的再申停車跳錶時間減至45秒

的士業自2022年底開始申請加價，但不同商會申請方案不一，《香港01》年初報道業界去年3月才有共識，市區的士申落旗加5元、新界的士則申加4.5元。運輸及物流局今（8日）提交文件，指的士業申請加幅介乎11.68%至16.95%，紅的加5元至32元，綠的加4.5元至28元，兩者跳錶加2毫；大嶼山的士落旗也申加6元至28元。此外，市區的士再度申請跳錶停車等候時間由60秒減至45秒，各項行李收費也申加價。

港車藏逾450件貴價化妝品北上 男子涉走私被珠海海關截查

一名男子駕「港車北上」走私大量高端護膚品，在港珠澳大橋入境珠海時，被海關攔截檢查。

掃墓後咳嗽發燒！孝子入院驚揭肺內長出「小樹芽」 元兇竟是它…

不少孝子賢孫於清明節前往掃墓，原來除了要注意祭祀習俗外，還需要小心霉菌！浙江1名60歲男子打掃先人墳頭進行拜祭，回家後竟出現乾咳，3天後情況更逐步轉差，出現胸痛及發燒，他求醫時肺部感染情況已影響到呼吸功能。隨後醫生發現他的氣管內壁上有大量白色菌斑，經化驗確認是「曲霉菌」。原來男子掃墓時曾揚起不少塵土，他疑似吸入這些帶有霉菌的雜質、塵土，結果患上「霉菌性肺炎」。所幸經過治療，他體內霉菌已被祛除。醫生建議民眾掃墓時要做好保護措施，最好戴上口罩、穿長袖衣物及長褲。