睡眠不足｜76%受訪者會在交通工具上補眠　巴士獲公認「最好瞓」

因應港人睡眠時間不足，生活易就「港人睡眠及補眠習慣」做調查，結果顯示，約七成受訪者認為睡眠質素差，當中有74%人主要因為「壓力大」；有76%受訪者會在交通工具上補眠，當中四成人感「好瞓過自己張床」，85%受訪者皆認為巴士是「最好瞓」的交通工具，56%人會睡過站、41%人頭撞車身玻璃 、39%人流口水等。



生活易（ESDlife）今年 3 月進行港人睡眠及補眠習慣調查，結果顯示港人睡眠質素普遍不佳。（余月明攝）

生活易（ESDlife）今年 3 月進行「港人睡眠及補眠習慣調查」， 以網上問卷訪問705位受訪者，以了解港人睡眠問題、日間補眠習慣及睡眠不足之原因。調查發現港人渴望擁有私人時間而捱眼瞓以致睡眠不足，並會在日間及搭車時補眠，甚至認為交通工具比自己張床更好瞓。

生活易（ESDlife）今日公布港人睡眠及補眠習慣調查，結果顯示港人睡眠質素普遍不佳。（余月明攝）

工作 、家庭及經濟為「壓力大」主因

調查發現，有約七成港人認為睡眠質素差，當中有74%人主要因為「壓力大」 致睡眠質素欠佳，壓力主要來自於工作 、家庭及經濟。調查結果又顯示，56%受訪者亦會「起床後仍覺疲倦」 ，及有35%受訪者會「容易扎醒」 （35%）。綜合不同睡眠問題，合共有83%受訪者覺得自己不夠瞓，高達97%表示「想有覺好瞓」。

精神科專科醫生汪嘉佑表示，環境、生活習慣及生理狀況皆會影響不同人的睡眠質素。若要判定何謂「瞓個好覺」，主觀而言可以個人起身時是否精神，醫學角度則可以睡眠時間判斷，成年人一般需睡6至8小時，而老年人則為5小時。

被問到立即入睡是否一定好，他就表示，假如從小時間就已經會立即入睡則為好事，但若是在人生某些階段突然容易入睡，或會有「睡眠失調」或「睡眠窒息」的情況。

巴士大比數勝出成「最好瞓交通工具」

調查亦顯示，近九成人會捱眼瞓做私人事，寧願以睡眠時間換取私人時間。當中76%受訪者表示曾在交通工具上補眠，但在交通工具上補眠會出現的尷尬或失儀行為亦很多，如有56%人會瞓過站、41%人頭撞車身玻璃 、39%人流口水等。

不過都有四成受訪者認為交通公工具「好瞓過自己張床」，其中有85%受訪者認為巴上是最好瞓交通工具，並有 91%人表示曾在巴士上睡覺。

精神科專科醫生汪嘉佑表示，容易入睡不一定是好事。（余月明攝）

在任何地方輕易入睡非好事：反映身體異常疲倦

汪嘉佑表示，極速入睡或在睡床以外環境過於輕易睡着非好現象。他指健康的睡眠是一個逐漸進入睡眠狀態的過程，睡眠充足者平均入睡時間約10至15分鐘。若人在幾分鐘內輕易睡着，或是代表平日的睡眠質量出現問題，身體異常疲倦，是睡眠不足的警號。他又指，如在任何地方都會補眠、立即入睡，或會影響生理時鐘。

調查顯示，受訪者會嘗試改變自己的生活習慣，包括有69%人會减少使用電子產品、減少飲咖啡，及33%人會改變睡房環境及布置等。不過註冊藥劑師張力行坦言，明白現今社會難改變生活習慣，故除了改習慣、環境等行為治療和藥物治療外，使用褪黑素亦有助幫改善失眠。

註冊藥劑師張力行表示，明白現今社會難改變生活習慣，而使用褪黑素亦有助幫改善失眠。（余月明攝）

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