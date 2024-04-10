中車：三跑新捷運系統首批國產新列車已交付　沿用淺藍及白色設計

香港國際機場三跑系統預計今年底落成，當中包括興建2.6公里旅客捷運系統，連接擴建後的二號客運大樓至T2客運廊。內地鐵路製造公司中國中車，昨日（9日）在微信公眾號發文指，首批由中車旗下合資生產的三跑捷運列車近日已交付予機管局，延續機場捷運的無人駕駛系統，餘下列車今年內會全數交付。



根據相關照片，中車製機場列車的外觀及內部設計，均沿用第二代日本製列車的淺色藍及白色為主，設少量座位，並延續使用膠輪系統。



採用全自動無人駕駛 每小時可載4.35萬人次

機場三跑系統將增設一條長2.6公里旅客捷運系統，連接二號客運大樓至T2客運廊，料最高時速達80公里，每小時可載1.08萬人次，當時批予加拿大龐巴迪與內地中國中車聯營公司設計。

中國中車微信號昨日發文，指近日已向機管局交付新的三跑捷運列車，新列車由中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司生產，與原有捷運相同，採用自動控制技術進行的全自動無人駕駛操作，又形容列車提供高頻率運行服務，「振動小，噪音低，乘坐舒適性更優」，爬坡能力佳，每小時可載4.35萬人次，綫路靈活，適合地下、地面或全高架營運。

機場三跑。(資料圖片/夏家朗攝)

中車料今年內完全交付列車

根據中車圖片，新列車外觀沿用機場捷運第二代日本製列車的粉藍色及白色，但設計有些分別，其車頭也較偏平，車輪續用膠輪系統。曝光的內部照片，顯示內部也延續粉藍及白色設計，吊環採用國產列車常用的軟膠式，座位也依然較少，方便接載更多機場旅客。

中車微信號表示，機管局相關人員及三跑項目負責人已到場參觀列車，預料餘下列車會在今年內完成全部交付。