預算案｜林世雄信心機場三跑年底運作　沒正面回應梁振英航運建議

《財政預算案》提到機管局正按計劃推進香港國際機場三跑系統項目，目標今年底投入運作。運輸及物流局長林世雄今（4日）在電台重申，很有信心機場三跑系統的行李系統及集體運輸系統會如期完成，項目可以在年底投入運作。他亦指，有信心今年年底提供航班的載客運量，可回復至疫情前水平。



全國政協副主席梁振英接受報章訪問時指，香港要提升至「倫敦那種沒有貨櫃碼頭」的航運中心。林世雄未有正面回應是否同意朝這方面發展，僅指局方一直從增加港口競爭力及發展高端高增值的海運服務兩方面發展，重申局方會繼續努力，「如果喺十大（貨櫃碼頭吞吐量）入面都唔爭取競爭力，我哋覺得都嘥咗啲。」



新一份《財政預算案》提到機管局正按計劃推進香港國際機場三跑系統項目。（資料圖片）

機管局正按計劃推進香港國際機場三跑系統項目，林世雄今日在港台節目《千禧年代》重申，很有信心機場三跑系統項目可以在年底投入運作，屆時航廈、行李系統及集體運輸系統亦可以使用。他亦指，有信心在三跑投入運作下，今年年底提供航班的載客運量可回復至疫情前水平，即一日有20萬人左右的客運量。

林世雄表示，現時「航空業輸入勞工計劃」中有880人已到港工作，在推出計劃的第一階段遇到不少挑戰，加上不少勞工希望待過年後才到港，相信汲取經驗後，第二階段輸入勞工安排上會更加暢順。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／黃浩謙攝）

梁振英接受《明報》訪問時指，不少人擔心香港貨櫃碼頭吞吐量會否跌出世界十大，建議航運業應從貨櫃運輸轉型為「倫敦那種沒有貨櫃碼頭的航運中心」，提供船舶買賣租賃、融資、保險等高端專業服務。

林世雄未有正面回應是否同意以此為未來發展，僅指去年發表《海運及港口發展策略行動綱領》時，建議從增加港口競爭力及發展高端高增值的海運服務兩方面發展，如前者局方已就本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，希望吸引更多船隻到香港停泊，又料內地現時有穩定甲醇供應，如本港在提供甲醇加注會有地理優勢。

至於發展高端高增值的海運服務，他表示，局方有一直推出稅務優惠及加大推廣，承認現時貨櫃碼頭的吞吐量有下跌，由以往每年1,700萬個標準貨櫃，下降至1,400萬個，局方會繼續努力，「如果喺（貨櫃碼頭吞吐量）十大入面都唔爭取競爭力，我哋覺得都嘥咗啲。」

政府推遲交椅洲人工島填海項目會否影響「港深西部鐵路」的發展，林表示，交椅洲人工島屬超巨型項目，需時十多二十年來推動，當中必然會橫過不同的經濟周期，認為時間表變動不需過渡演繹。