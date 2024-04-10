機場費貴過深圳議員促檢討　廖振新：比較唔公道　港收費全球中游

香港國際機場預計今年才恢復疫情前運力，機場收費較鄰近深圳及廣州等機場高，被質疑競爭力減弱。署理運輸及物流局局長廖振新今（10日）在立法會會議回應議員提問，指深圳及廣州等機場與香港機場定位不一、租金成本水平不同，將兩者作比較不公平。他又引述國際權威機構指，香港機場費用屬國際機場中游水平，低於倫敦希斯路機場、日本關西機場及新加坡樟宜機場。



香港國際機場。（資料圖片）

署理運輸及物流局局長廖振新今在立法會回應議員提問，稱目前香港國際機場有約120家航空公司提供來往全球約180個航點，是疫情前8成，單日最高航班升降數也恢復到疫情前八、九成，並繼續成為全球最繁忙貨運機場。他稱政府會針對潛力一帶一路航線，與歐洲、非洲及南美洲等，加強民航協定及聯繫，包括商量開新航線。

至於機場收費方面，廖引述一間國際權威公司調查，指2023年全球50個主要國際機場當中，香港機場整體收費屬中等水平，甚至普遍低於國際及亞洲樞紐機場，包括倫敦希斯路機場、日本關西機場及新加坡樟宜機場，機管局會定期檢視收費。

運輸及物流局署理局長廖振新。（資料圖片/黃浩謙攝）

議員促檢視離境稅 運房局稱收費水平沿用十年 佔乘客旅費極少

立法會商界（第一）議員林健鋒則疑，倫敦等地並非香港主要對手，現時香港機場主要對手應為深圳及廣州，直言：「我地貴佢哋好多！」旅遊界議員姚柏良則質疑費用未有計入機場建設費，也認為應檢視離境稅水平。

廖振新回覆指，香港機場定位是國際機場，與深圳及廣州不完全一樣，租金等成本與國內不在同一水平，「用國內比係唔係太公道」，又強調本港機場著重服務質素。他又說，機場航空收費主要包括著陸費、停泊費、基本航站流費、乘客服務費、保安費及環境費等，而機場建設費是因應三跑增設，當機管局達到一定還款能力後會停收，又指目前離境稅收費是2014年訂立120元，只佔乘客旅費極少部份，但仍會檢視水平。

另外，多名議員憂慮三跑落成後，現時機場人手不足問題會擴大。廖振新稱，機管局今年稍後做人力資源調查準確評估三跑人手，政府也會透過調查檢視工種數目、工資中位數等，並再檢討最新輸入勞工方案。