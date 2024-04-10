黎智英案｜李宇軒指團隊是草根團體　官質疑有300萬儲蓄仍屬草根

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（10日）踏入第57天，「12港人」之一的李宇軒第14天作供，開始接受辯方盤問。李庭上確認，他從沒有和黎智英見面，兩人沒有以電話或訊息聯絡。至於黎的助手Mark Simon，則只見過一次面。兩人曾在WhatsApp群組對話，但當時只講及和美國參議員Rick Scott見面的事。他確認從沒有和Mark Simon講及制裁中港，對方也沒有向他作過任何指示。



李又提到「重光團隊」(SWHK)是鬆散的組織，沒有會章、「無大台」，無會員制度和架構，只是一個草根的眾籌團體。法官李運騰即問說，李當時只得20多歲，卻有儲蓄300萬，是否仍屬草根，李宇軒回應：「無諗過呢個問題。」



李宇軒在辯方盤問下認從未與黎智英會面。（資料圖片）

只與Mark Simon見過一次面

李續指，於2019年9月29日在港和美國參議員Rick Scott會面時，Mark Simon亦在場，但對方並沒有太多發言，這是他唯一一次見過Mark Simon。該次會面是要令Rick Scott更清楚香港的情況，希望美國方面有所行動，但李宇軒和其他人當時未有提出特定要求。此外，他和Mark Simon曾於兩個WhatsApp群組對話，但該兩個群組只是談及和Rick Scott見面的事項。

沒有提及制裁和封鎖中港

他確認，從沒有和Mark Simon講及制裁和封鎖中港，亦沒有談終止司法互助協議，Mark Simon也沒有向他作任何指示。

李宇軒又稱，只是見過Mark Simon一次面，從未向他提及制裁等事。(資料圖片)

從沒從Mark Simon收取款項

眾籌方面，李宇軒指陳梓華曾經為第一次「G20峰會登報」眾籌，和第三次「G攬」眾眾籌墊支。其中第三次眾籌，當時眾籌所得的款項，由眾籌平台轉帳至Mark Simon的戶口，其後再轉至「The Project Hong Kong Trust」的戶口。而根據賬目，於2019年9月30日，眾籌平台把177萬美元，轉帳至Mark Simon的戶口。李確認自當天後，除了Mark Simon從眾籌所得的款項中，把其中50萬元轉至李宇軒的戶口，他便沒有從Mark Simon收取款項。

辯方繼而問李自2019年9月30日後，是否也沒有收取黎智英的款項，李回應：「從來都無。」

李宇軒案發時只有二十多歲卻有300萬儲蓄，遭法官質疑他是否仍屬草根。(資料圖片)

官質疑李20多歲有300萬是否仍屬草根

李又指「重光團隊」(SWHK)屬鬆散的組織，沒有會章，而且「無大台」，沒有正式的會員制度和架構，成員之間的共同目標是為香港爭取民主自由，同時他們可自由表達意見。辯方問，重光團隊是否草根的眾籌組織，李同意。法官李運騰即追問說，李於案發時只是20多歲，便有300萬，他會否形容自己屬草根，李宇軒回應：「無諗過呢個問題。」

與陳梓華會互相尋求意見但非每事相向

李續指他所認識的「重光團隊」成員，大部份都屬年輕一代，如「攬炒巴」劉祖迪。若視陳梓華為「重光團隊」成員，他也屬年輕。辯方繼而問，陳梓華是否的確屬其中一名成員，李宇軒回應某人是否屬成員，取決於他是否認同該身份，他沒有和陳談論過此事，因此不知悉陳是否認同屬其中一員。李又稱，他和陳都支持爭取民主，陳屬前線，他則屬後勤。他們之間會互相尋求意見，但李不會把所有事都告知陳，如成立IPAC(對華政策跨國議會聯盟)一事，需要保密，李便沒有告知對方。

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022