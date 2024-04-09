黎智英案｜李宇軒稱要找枱面人成立流亡政府　曾想過梁頌恆陳浩天

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第56天，「12港人」之一的李宇軒今(9日)第13天作供。李繼續談及《國安法》生效後，他與同案被告陳梓華在社交軟件Telegram的對話。兩人曾商量由誰當「枱面人」，以真實身份，繼續進行國際遊說，他倆當時想過多名在海外的社運人士，包括前青年新政成員梁頌恆、前香港民族黨召集人陳浩天等，最終未有定論。李稱當時討論要有「枱面人」，因想在海外成立流亡政府，若由匿名「枱底人」成立，其他人不會認真看待。



此外，黎智英被捕當天早上，李仍與陳討論黎被捕等事。主控官問李有否預算會干犯國安法，李回答稱無論是否違反《國安法》，政權都會拘捕他。



李宇軒稱，認為無論如何，政權都會拘捕他。（資料圖片）

認為重光團隊需枱面人作國際遊說

李宇軒昨講及於2020年7月23日和陳梓華的Telegram對話，包括陳在訊息謂：「你去打最後件事會係」和「你身邊所有人都會照肺」，李則回覆「我搞掂咗要搞嘅家人」。李庭上解釋「打」，是指李「浮上枱面」，做「枱面人」。

控方今續問及兩人的對話，李進一解釋當時正和陳梓華討論，他將來的方向，陳又覺得重光團隊需要轉型。兩人當時覺得社會運動去到一個樽頸位，商量是否需一個「枱面人」，使用真實身份從事國際遊說，以推動運動。

李宇軒與陳梓華討論時想到可當「枱面人」的人士包括：

曾想過多名流亡海外人士

法官李運騰指，對話提及Baggio Leung(梁頌恆)、陳浩天、鄭文傑、梁繼平、Ray Wong(黃台仰)，兩人是否考慮過該些人成為「枱面人」，李稱是。李官續問，為何不由陳梓華成為「枱面人」，李宇軒稱確有此考慮，因此當時在訊息指：「數完一圈...無枱面人」，陳回覆：「咁我做啦X」。惟他隨即表示：「本記果班問過未」，李回應除了「本記」(本土民主前線)，和「學生動源」，其他已問得「七七八八」。李指當時兩人的討論最終沒有結論。

李認為當時已跌落政治檢控的環境

陳繼而在訊息稱「你去打最後件事會係」和「你身邊所有人都會照肺」，李解釋「照肺」是指政治迫害和政治檢控。他當時回覆陳：無論自己是否「打」，身邊的人也會遭「照肺」。李官問當時《國安法》已在港實施，為何李宇軒仍然考慮成為「枱面人」，李稱若不再站出來，香港仍會被中共控制的政權管治，並說：「已跌咗落去政治檢控既環境，即係已經夠差。」

流亡政府需要在海外成立

此外，李宇軒在訊息中講及：「要至少一個枱面人，離開香港，去第二度開政府」，李指意思是要成立流亡政府，需有兩個條件，包括該流亡政府在海外成立，否則會被香港政權「冚佢檔」；另外要有「枱面人」，因為若由「枱底人」成立流亡政府，其他人不會認真看待。若成立流亡政府，國際遊說工作亦會由流亡政府負責。

黎智英在2020年8月10日早上被捕，李宇軒當時仍與陳梓華談及事件，李於同手下午被捕。（資料圖片）

黎智英被捕當日仍有討論

控方問黎智英於2020年8月10日被捕當天，李宇軒和陳梓華的Telegram對話。李在訊息稱，有人認為陳梓華當時使用的Telegram帳戶「有背景」(well connected)，懷疑該用戶是黎智英其中一名兒子。同時，因「肥佬黎出事」，該人問應否把陳從群組中移除，陳回覆不用。

李認為無論如何政權都會拘捕他

李繼而在訊息稱，每次有人「出事」，便有人問李和陳是否離港，陳回應：「我若離開...誰來帶隊」。李庭上補充，因為《國安法》在港生效後，出現政治迫害。他們在《國安法》生效前，也討論過李是否應離港，包括離港的利弊等。主控問他當時是否預計干犯《國安法》，李回應說，無論是否違反《國安法》，政權都會拘捕他。

李被捕陳稱國際線不能再失一個人

李在黎被捕同一天的下午3時許被捕，陳在李被捕後發訊息，謂：「兄弟，丟下我在這裏，我們不能承受國際線失去多一人」(Brother,leave me here-we can’t afford one more lost in international line)。

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022