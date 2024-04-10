華豐大廈3級火｜消防處3年接至少10投訴　2月巡查未發現火警危險

佐敦華豐大廈今早（10日）7時許發生3級火，造成多人傷亡。消防處回覆稱，從2021年4月1日至今年4月10日間，消防處九龍總區共接獲10宗與華豐大廈有關的火警危險投訴。當局曾進行30次消防安全巡查，其間發出3張「消除火警危險通知書」。在其後的跟進巡查中，處方人員發現上述「消除火警危險通知書」已獲遵辦，有關的火警危險已被移除。而消防安全總區人員最近一次巡查在今年2月9日，其間並沒有發現火警危險。



▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



+ 3

消防處指出，消防安全總區人員於2021年4月1日至今年4月9日，曾到華豐大廈巡查11次，其間就華豐大廈的防煙門損壞發出兩張「消除火警危險通知書」，該兩張「消除火警危險通知書」均已遵辦。而消防安全總區人員最近一次到華豐大廈巡查是在今年2月9日，其間並沒有發現火警危險。

▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



+ 2

過去10年曾5次檢控 包括阻塞逃生通道

牌照及審批總區消防設施監督課最近一次接獲投訴於去年7月18日，指華豐大廈其中一間賓館未有設置適當的消防裝置及設備。消防處於7月24日及26日派員巡查，其間發現有關消防裝置及設備有違反《消防條例》的情況，遂向有關負責人發出警告信，其後有關負責人已作出糾正。

過去10年，消防處曾對華豐大廈提出5次檢控，包括阻塞逃生通道、未有保持消防裝置及設備在有效操作狀態，以及未有為消防裝置及設備進行年檢。