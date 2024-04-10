華豐大廈3級火｜老翁全日未進食　消防處義工隊晚上洗樓救出

佐敦道華豐大廈今早（10日）發生3級火，造成5死40人傷。大廈至晚上仍然封閉，香港消防處義工隊大批成員到場支援，並應警方要求從大廈帶走居民。據在場關愛隊表示，消防處義工會逐戶拍門確認是否有居民尚未離開，若無人應門便會破門，以了解有沒有人需要協助並確保大廈所有人離開；部分住戶則登記資料，表明單位內的人已離開，以免被破門。晚上8時許，警方與關愛隊於一單位內發現一名老翁，現場消息稱他全日沒有進食，消防義工知悉後協助將老翁救出，即場經救護員檢查後毋須送院。義工隊成員亦協助受影響居民回家取回藥物及重要物品，以及派發應急物資。

另外，有市民晚上帶同一束白花和黃花到場，希望獻花悼念華豐大廈大火死者，但未獲准進入封鎖範圍，他其後自行離去。



佐敦華豐大廈4月10日發生3級火，造成5死40人傷，有市民帶同一束鮮花到場，希望獻花悼念華豐大廈大火死者，但未獲准進入封鎖範圍。（羅日昇攝）

撤離華豐大廈的居民可自行離開，民政事務總署目前分別在南昌社區中心和梁顯利油麻地社區中心，開放臨時庇護中心予有需要的市民使用；部分年長居民則由親友陪同乘的士離去。亦有居民希望返回單位被拒，只可在樓下登記資料等候當局安排。

除消防處義工隊及關愛隊外，亦有社企派出義工隊到場支援，社企義工表示，由於華豐大廈未來數日相信仍要停水停電，當局擔心長者留在大廈內會有危險，故要安排所有人離開，惟部分長者因要坐輪椅而「唔願落樓」，要消防「氹」他們離開，義工大讚「消防義工隊好好㗎，要表揚下㗎真係！」該社企亦與一間酒店有合作關係，酒店今晚應邀為現場的消防人員及警員提供食物，且得悉有婆婆在逃生時未及戴上假牙而全日沒有進食後，更特意另外準備一碗粥，交由義工送絡婆婆果腹。

佐敦華豐大廈4月10日發生3級火，造成5死40人傷。香港消防處義工隊成員（藍黃上衣者）晚上在大廈「洗樓」，破門救出一名全日未有進食的老翁（白背心者）。（羅日昇攝）

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大火發生於今早7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，其中4男1女惜告不治。40名傷者當中，截至4月10日晚上7時已有17人出院，其餘23人分別留醫伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，當中5人危殆、7人情況嚴重。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）