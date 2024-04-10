佐敦道華豐大廈3級火｜晚上10時　增至8名傷者危殆　3人嚴重

佐敦華豐大廈今早（10日）7時許發生3級火，醫管局截至傍晚提供最新死傷者數字顯示，火警至今造成5人死亡、40人受傷。送院傷者當中，17人已出院，其餘23人分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院留醫，包括一名未滿1歲的女嬰。截至晚上10時，醫管局最新指，其中8人危殆、3人情況嚴重。



5名死者當中，3男1女在伊利沙伯醫院被證實不治，1女在廣華醫院被證實死亡。當中只有兩名死者身份已經查明，據了解兩人分別為67歲姓黎男子，以及70歲姓曾男子，兩人均持有香港身份證。另外3名死者身份未明，1男1女為南亞裔成年人士，其餘1人初步只知悉為中國籍女性，年齡等不詳。特首李家超較早時表示，當中只有一名死者的親屬已聯絡上。



佐敦華豐大廈3級火部分傷者留醫伊利沙伯醫院深切治療部，當中包括外傭，有相信是僱傭公司的職員到醫院探望。（梁偉權攝）

今日傍晚6時許，有一名相信是僱傭公司職員的女子，到伊利沙伯醫院深切治療部探望傷者。據了解，她探訪的是一名外傭，該外傭本身與僱主同住，今早火警時懷疑逃生期間在走廊吸入濃煙，腹部及腰部亦燒傷，幸受傷面積少於10%。據悉外傭尚算清醒，但醫護人員暫時用藥使她入睡，讓她休息，並安排她留在深切治療部接受觀察。

▼傷者留醫情況▼



伊利沙伯醫院：4女危殆；2男2女穩定

廣華醫院：2男2女嚴重；2男2女穩定，包括一名未滿1歲女嬰

瑪嘉烈醫院：1男1女嚴重；2男穩定

威爾斯親王醫院：1女嚴重；1女穩定

瑪麗醫院：1女危殆

大火發生於今早7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，其中4男1女惜告不治。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

特首李家超、醫務衛生局局長盧茂和民政及青年事務局局長麥美娟，今午到伊利沙伯醫院探望傷者。李家超表示，據初步資料顯示，火勢最嚴重的地方在一樓及二樓之間，其他較上層位置火勢相當不那麼嚴重。他不揣測一二樓最大火的原因，稱仍有待蒐證調查。至於不同單位內有沒有易燃物、是否因空間擠迫令火勢更大等，李家超稱會交消防及警方調查，亦有政府化驗師及火場研究專家協助，希望盡快了解事件起因並向公眾公布。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷，特首李家超（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）等官員在伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者。（梁偉權攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）