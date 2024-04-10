華豐大廈三級火｜租客逃生發現男子倒臥門口　塗雙飛人按穴位救醒

佐敦華豐大廈今日（10日）發生三級火，釀成數十人死傷。有在大廈內經營工作室的租客說，今早在房間醒來時，打開門後見到外面全是濃煙，漆黑一片，已難以逃生，還發現有一男子倒臥地上，他隨即將該「大叔」拉入房間，用濕毛巾幫對方擦拭口鼻、餵水，塗雙飛人藥水，並運用以前在內地學中醫的知識，為「大叔」壓穴位，成功令他蘇醒，「我要是慢一分鐘救他進來，他就沒救了。」



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周先生原是湖南居民，娶了港人太太後來港已數年，在華豐大廈內6樓的「一開四」劏房經營工作室約一年。他憶述今早正在房內休息，沒聽到警鐘響，爝暽剛好從睡前夢中醒來，打開窗便見樓下都是救護車，樓下正在冒煙，隨即穿衣服、開門逃生，但開門後他發現已難以逃生。

他說當時房間外已全是濃煙、漆黑一片，「嗆到不行。」還有一男子倒臥房間外地上，「快不行，我就把他扶進來。」他隨即將「大叔」拉入房間，用濕毛巾幫對方擦拭口鼻、餵水，其幫他塗雙飛人藥水，並運用以前在內地學中醫的知識，替他按壓穴位，「我要是慢一分鐘救他進來，他就沒救了」，「大叔」終醒來。

周先生原在華豐大廈內6樓的「一開四」劏房經營工作室，他憶述想逃離房間時，發現房外已全是濃煙，漆黑一片，還有一男子倒臥地上，於是立即搶救他。（江麗盈攝）

周先生續說，其後又有另一位大姐因其房間窗戶太小，逃到他的房間，他用毛巾堵在門縫，三個人便留在房間等救援，約一小時後，三人由消防員救上雲梯，逃離險境。

回想整個過程，周先生坦言當時心裡無比害怕，亦相當擔心該「大叔」會喪命，「太嚇人了！」他又說，事發一刻已即時通知家人，家人也為他身處險境感到非常憂心，安全逃離險境，倒地的男子亦已送院，謂大家都鬆一口氣。