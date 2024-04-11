華豐大廈火警｜賓館森林一幢35間　民政指2間違規　1拒修正失續牌

佐敦華豐大廈周三（10日）7時許發生3級火，造成多人傷亡。民政事務總署回覆稱，在華豐大廈的35間持牌賓館中，轄下牌照處過往兩年曾巡查當中29間，其餘6間則在2021年申請續牌時巡查。巡查中，共兩間賓館先後被發現有違規情況；其中一間經勸喻後已作更正；另一間則因沒有更正，牌照續期申請會被拒絕。



▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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無牌賓館方面，牌照處於2019年曾發現在華豐大廈有無牌賓館，牌照處已作出檢控，並成功定罪，被告被判處監禁兩個月。牌照處自2020年，每年都有按既定機制按投訴作出巡查，未有發現無牌賓館經營。牌照處於本年內作出的巡查亦未有發現無牌賓館經營。

民政事務總署表示，轄下牌照處一向嚴格根據《旅館業條例》（香港法例第349章）（《條例》），審批所有賓館牌照及牌照續期的申請，並作實地視察，確保處所符合《條例》的相關條款，包括樓宇及消防安全的要求。

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火警後會盡快派員巡視所有持牌賓館

在牌照生效期間，牌照處亦會進行抽查，確保單位樓宇安全符合要求。此外，牌照處亦要求所有賓館持牌人每年提交消防裝置及設備證書，確保單位內的消防裝置及設備（例如火警偵測系統、滅火筒等）符合有關消防的法定要求。

牌照處人員會於火警後盡快巡視有關大廈內所有持牌賓館，確保其符合樓宇及消防安全規定。