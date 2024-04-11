華豐大廈3級火｜有劏房租盤僅50呎設多張碌架床　床位月租$1700

佐敦華豐大廈昨日（10日）發生3級火，醫管局截至傍晚提供最新死傷者數字顯示，火警至今造成5人死亡、40人受傷。送院傷者當中，17人已出院，其餘23人分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院留醫，包括一名未滿1歲的女嬰。截至晚上10時，醫管局最新指，其中8人危殆、3人情況嚴重。



有區議員指，華豐大廈大約有100個劏房和30多個持牌賓館，業權分散導致管理問題複雜，業主立案法團運作困難，促請政府盡快修訂《建築物條例》取締劏房。有不少業主在租樓網頁上，放租華豐大廈的劏房單位，根據其中一個放租帖文顯示，一個宣稱實用面積50平方呎的低層劏房，租金已包Wi-Fi、管理費和水電，但房內設有多張碌架床，廁所設有兩個洗手盆、兩浴室，每個床位月租1,700元。



房內擺放多張碌架床。（28Hse香港屋網圖片）

根據「28Hse香港屋網」，有業主放租佐華豐大廈低層床位，「男或女生房床位（可只租地址），最少租半年，否則扣按金，包水電、WIFI、冷氣」實用面積50平方呎，月租1,700元，放租帖文同時上載多張圖片，房內擺放多張碌架床，廁所設有兩個洗手盆，《香港01》曾致電放盤聯絡人，但對方已經關機。

油尖旺區議員葉傲冬於火警發生後指出，華豐大廈大約有100個劏房和30多個賓館單位，由於業權分散，所以管理問題變得複雜，曾有街坊指出有住戶在大廈內隨處棄置煙頭和雜物，但業主立案法團未能妥善處理，促請當局盡快修訂《建築物條例》，取締劏房和其他不適合宜居的住所，而且保障其他舊式公契大廈的安全。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

大火發生昨早（10日）7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，其中4男1女惜告不治。

特首李家超、醫務衛生局局長盧茂和民政及青年事務局局長麥美娟，今午到伊利沙伯醫院探望傷者。李家超表示，據初步資料顯示，火勢最嚴重的地方在一樓及二樓之間，其他較上層位置火勢相當不那麼嚴重。他不揣測一二樓最大火的原因，稱仍有待蒐證調查。至於不同單位內有沒有易燃物、是否因空間擠迫令火勢更大等，李家超稱會交消防及警方調查，亦有政府化驗師及火場研究專家協助，希望盡快了解事件起因並向公眾公布。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷，特首李家超（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）等官員在伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者。（梁偉權攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）