華豐大廈3級火｜消防處稱大廈逾期未消防年檢　主梯有防火門損壞

佐敦華豐大廈周三（10日）的3級火造成多人傷亡，消防處九龍南分區指揮官林建軍 今日（11日）在電台節目稱，華豐大廈本身的消防年檢已經過期未有遵從，而主樓梯有部份防火門有損毀，其餘大部份防火門可正常運作。林建軍又稱，消防安全總區人員最近一次在今年2月9日巡查華豐大廈，其間並沒有發現火警危險。



▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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林建軍今早在商台節目指，今次火警起火位置主要位於面向正門的主樓梯、1樓及2樓，相關位置嚴重焚毀，起火原因有待調查，不排除涉及有煙頭或裝置起火。他又稱，華豐大廈本身消防年檢已經過期未有遵從，主樓梯有部份防火門有損毀，其餘大部防防火門則可正常運作。

遇火警要攜帶手提電話、鎖匙和濕毛巾「逃生三寶」

林建軍又稱對火警造成多人死傷感到難過，提醒市民一旦遇到火警，要攜帶「逃生三寶」，包括手提電話、鎖匙和濕毛巾，並尋找沒有受濃煙波及的樓梯逃生。

▼4月10日 佐敦華豐大廈發生奪命火▼



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過去10年曾5次檢控 包括阻塞逃生通道

消防處周三晚指，消防安全總區人員於2021年4月1日至今年4月9日，曾到華豐大廈巡查11次，其間就華豐大廈的防煙門損壞發出兩張「消除火警危險通知書」，該兩張「消除火警危險通知書」均已遵辦。

另外，牌照及審批總區消防設施監督課最近一次接獲投訴於去年7月18日，指華豐大廈其中一間賓館未有設置適當的消防裝置及設備。消防處於7月24日及26日派員巡查，其間發現有關消防裝置及設備有違反《消防條例》的情況，遂向有關負責人發出警告信，其後有關負責人已作出糾正。

過去10年，消防處曾對華豐大廈提出5次檢控，包括阻塞逃生通道、未有保持消防裝置及設備在有效操作狀態，以及未有為消防裝置及設備進行年檢。