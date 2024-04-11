華豐大廈｜3疑團未解　舊樓火何時休？江玉歡促屋宇消防民政交代

佐敦華豐大廈三級火暫奪5人性命，事故揭發屋宇署及消防處過去多次巡查發現問題，甚至曾發消防安全指示、強制驗樓令等，但大廈法團無一遵辦。大火救熄，曝露出的安全問題卻尚有三大疑團未解。為何屋宇署16年前發消防安全指示，法團仍未遵從？署方6年前強制驗樓令隔6年仍未完成？民政事務總署在明知大廈有陳年消防安全指引、強制驗樓令未做，仍然同意消防安全達標向賓館批出牌照或續牌？



立法會議員江玉歡批評匪夷所思，「點解消防指令咁多唔執行仍然續到牌、發到牌？唔可以接受！」她又認為事件在油尖旺區密集大型舊樓群中屬冰山一角，屋宇署、消防處及民政署責無旁貸，要求公開交代上述疑團，「針唔拮到肉唔知痛，（政府）每次大火完先審視！」



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起火的華豐大廈擁60年樓齡，屬舊式商住兩用大廈，大廈用途複雜，健身中心、劏房、賓館等共冶一爐。一場火災奪去5條寶貴生命，以沉重代價揭露出舊式商住兩用大廈的安全問題，更令人不解，是屋宇署以至政府部門，竟是至少16年前已知華豐大廈存在消防安全隱憂，卻無落重招要求大廈遵辦。整合三大不解疑團，究竟這場噩耗是否一場本可避免的無妄之災？

疑團一：事隔16年未遵消防安全指示

屋宇署昨日（10日）表示，曾在2008年向華豐大廈法團發出消防安全指示，要求提升至切合現代要求的防火保障，包括更換防火門、以耐火物料圍封非緊急設施及提供符合耐火能力的固定窗等。法團雖先後在2015年及2020年聘顧問公司處理指示，署方也曾跟進發勸喻信，惟至今仍未遵辦指示。

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疑團二：強制驗樓令下達6年未做

屋宇署2018年向法團發出強制驗樓法定通知，法團分別在2019年及2023年委任不同註冊檢驗人員，檢驗人員交報告建議需做修葺，包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊等，直至今天仍在準備修葺工程招標文件，即大廈事隔6年尚未遵辦。

疑團三：未遵辦指示下仍批賓館牌照或續牌

華豐大廈現存35間持牌賓館，據民政事務總署說法，轄下牌照處過往兩年曾巡查當中29間，其餘6間則在2021年申請續牌時巡查。巡查中，共兩間賓館先後被發現有違規情況；其中一間經勸喻後已作更正；另一間則因沒有更正，牌照續期申請會被拒絕。根據現行《旅館業條例》，審批賓館牌照成續牌時，牌照處須實地視察確保樓宇及消防安全要求，即牌照處在明知大廈尚有16年未做的消防安全指示及6年未完成的強制驗樓令之下，仍認為賓館消防符合安全準則批出續牌。

立法會議員江玉歡。(資料圖片/盧翊銘攝)

立法會議員江玉歡直言情況匪夷所思，不理解、也不能接受華豐大廈有多年消防安全指示未遵從，認為屋宇署、消防處及民政署在事件上責無旁貸，應公開交代為仍批准該些賓館續牌。

唔可以接受！你話無呢啲指示命令下批牌我明，但都唔代表唔檢視，係違例下仲批？經歷過嘉利大廈大火邊個唔覺得觸目？幾十年喇仲歷歷在目，點解仲要畀賓館去做？ 立法會議員江玉歡

她又表示，有住幾個月的劏房客接受訪問尚稱不知逃生路線，何況只住數天的遊客，「一家大細又拖住篋個啲點走？」她又說，昨日翻查民政總署1,000多間持牌旅館名冊，發現同類型舊樓有大量賓館，相信情況只屬冰山一角：「逐間click入去睇真係好嚇人，油尖旺區美麗都大廈、新興大廈、重慶大廈，情況唔比華豐大廈好，一有火災就好危險。」

她建議政府部門發現有消防問題時，不能只靠發指令、強制驗樓令完事，人命尤關應先代法團先做，更要甚視在舊式大廈經營賓館形式，保障住客，以及協助大型舊樓群點加強管理工作，「針唔拮到肉唔知痛，（政府）每次大火完先審視！」