佐敦道華豐大廈3級火｜大廈局部解封　住戶登記後可上樓取必需品

佐敦華豐大廈昨日（10日）發生3級大火，造成5人死亡、40人受傷，消防處成立專案組調查火警起因及造成嚴重傷亡的原因。接近今日（11日）中午12時，警方局部解封大廈，讓有需要的住客登樓取回重要物件，例如旅遊證件及長期病患者的藥物等。



英國旅客Erlando表示為取回個人物品，延遲行程至明天才搭飛機離開。他讚揚消防員行動迅速，快速將火撲熄。（馬耀文攝）

今早油尖旺民政事務處在場設立跨部門援助站，為居民登記資料，其後又轉移到一輛旅遊巴上登記。至中午12時左右，警方讓有需要的居民上樓。現場警方人員稱，居民在梁顯利油麻地社區中心，向民政處登記後，會由旅遊巴車到來，再由警員陪同上樓：「並非解封，上面仍然無水無電」。據了解，警員讓有需要的住戶上樓，例如取回旅遊證件及長期病患者的藥物等，之後便要離開。現階段是分批，高層住戶優先，低層則要稍後時間。

不過有住戶抱怨進展緩慢：「又話登記上樓，登記完剩係喺旅遊巴坐。依家話兩戶兩戶咁上去，執完返落嚟。華豐大廈300幾戶，兩戶兩戶真係一日都唔知做唔做得到晒！」

英國旅客Erlando到來欲取回個人物品，他指會延遲行程至明天才離港，希望財物沒有燒毀。他昨日逃生時，目睹橙紅色的火舌，冒出大量黑色濃煙，並聞到很濃燒膠味，然後與太太一起離開大廈。離開大廈後看到位於3至5樓的居民不斷呼救，他讚揚消防員行動迅速，快速將火撲熄。