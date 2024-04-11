佐敦華豐大廈3級火｜旅客睹火海及墮樓　市民批賓館冷巷放雜物

佐敦道華豐大廈三級火，導致5死40人受傷。馬來西亞旅客胡先生與家人居12樓賓館，走火期間目睹低層一片火海，火光充斥整個單位；下樓後又見到有人從大廈掉下，感到心慌。



幾乎每日到華豐大廈探望九旬母親的程小姐，批評大廈未有處理安全隱患。她指出現賓館負責人及職員經常在通道放置雜物，例如垃圾桶、枕頭等，即使投訴管理處也不作為。



對於大廈為何沒有履行驗樓通知，程女士則表示不清楚。（鄭嘉惠攝）

程女士90多歲的媽媽自上世紀六七十年代以來，一直居住在涉事大廈的10樓，她幾乎每日都會到大廈探望媽媽。她發現賓館負責人及職員經常在通道放置雜物，例如垃圾桶、枕頭等，「賓館有多時都唔理，方便自己擺曬啲嘢喺冷巷。」每次媽媽坐輪椅經過，覺得有點窄不能通過，賓館職員：「夠位你行」她認為賓館十分自私。她曾經向管理公司投訴，但他們只是「哦哦哦」，「講過好多次，管理處都唔做嘢！」問及是否曾叫賓館收拾好自己的物品，程女士指，「啲人唔會睬你㗎，啲人好惡！」對於大廈為何沒有履行驗樓通知，她則表示不清楚。



程女士轉述媽媽的傭人在事發時的經歷，她指當時傭人聞到了一些味道，「打開度門就黑曬」，於是立刻關上門，後來消防員到大廈救人，她稱讚消防員好好，十分照顧她們。她又指，經過此事，坦言媽媽居住在此有些擔心，她過往叫媽媽搬去跟她一齊居住，惟媽媽住慣這大廈，因此不會再搬了。



馬來西亞旅客胡先生展示在火場拍攝到的照片。（鄭嘉惠攝）

來自馬來西亞的遊客胡先生表示，昨日是一家人在港旅遊的第一天，並居住在12樓，事發時，他開門聽到外面很吵，又聞到火燒的味道，靠近電梯的位置有大量濃煙，自己眼睛感到十分痛，而孩子則一直在哭，他們在濃煙下難以呼吸。他向記者展示在火場3至4樓位置所拍攝到的影片，只見照片一片火海，火光充斥整個單位。

後來一家人走樓梯逃生，下樓後親眼目睹有人從大廈掉下來，並感到心慌。今日回來是希望上樓拿回行李。被問到經歷火災，會否動搖再次來港的決定，他稱下次還會來香港。