佐敦道華豐大廈3級火｜廣州旅客憶匆匆走火警：個個鼻哥窿都黑嘅

佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生三級火，導致5死40人受傷。兩位來自內地的旅客憶述走火警情況，有人因火警沒來得及換衣服，結果一件衫穿近3日；亦有人指，事發時保持冷靜，但事後看到滿地狼藉及新聞報道後始感害怕。



梁小姐指同一套衫要穿近3日。（鄭嘉惠攝）

梁小姐來自廣州，昨日早上正準備收拾衣物，突然聽到火警鐘響，開門查看赫見一片漆黑及大量濃煙。她說：「唔夠膽（再）開門。」馬上收拾行李逃生。她指身上穿着的衣服已經是第3天：「噚日本來唔係著呢套衫，走個陣亂吖嘛，唔好著裙，換件好行啲嘅衫，（結果）到而家都未換到衫！」消防員用雲梯將她救下來，只拿了一些貴重物品，連收拾妥當的行李也來不及拿走，「打算出咗嚟就算」。

她又指，戴了口罩也沒有用，口罩被熏黑，「基本上（出來後）個個鼻哥窿都黑嘅！」幸好撤離速度快，只有些微不適。

來自佛山的遊客蔡小姐表示，現在只希望順利拿回行李，並順利回家。（鄭嘉惠攝）

另一位來自佛山的旅客蔡小姐表示，打算留港4日，住在3樓一間賓館。早上洗澡時得悉發生火警，剛開始以為是小事情，沒想到這麽嚴重，打開門的時候已經看不到幾米範圍內的物件，且有股刺激的味道。她用濕毛巾堵住門縫，開窗讓新鮮空氣進來。當時她冷靜地離開，後來看到滿地狼藉，看到新聞才感到有些害怕。現在只希望盡快取回行李，並順利回家。