平機會主席由林美秀接任　稱性小眾歧視續於反歧視條例框架下處理

前律政司國際法律專員林美秀今日（11日）履新，接替朱敏健出任平等機會委員會主席。她會見傳媒時表示，將利用自身經歷，繼續努力協助受歧視人士，並與平機會、政府及社會各界一同推動共融社會。



前律政司國際法律專員林美秀今日（11日）履新，正式出任平機會主席。好會見傳媒時表示，將利用自身經歷，繼續努力協助受歧視人士，並與平機會、政府及社會各界一同推動共融社會。

提到上任主席朱敏健兩個未完成任務，包括補充性騷擾條款及族內歧視立法，她回應指前者法律建議已交予政府，正討論細節，族內歧視則因社會氣氛改變，立法無迫切需要，但不代表平機會不繼續做宣傳、教育及研究的工作。

她指平機會用很多時間研究族內歧視立法，如再有類似事情及生，也可以更快應對，她稱已做的工作不會浪費。

她續說，未上任前已把握挂時間了解平機會營運，上任後要聆聽管理層及員工意見，也即將會見會員及持分者，聽各方意見。

就朱敏健指相信平機會未來會繼續在4條反歧視條例框架下，幫助性小眾。問到是否有需要檢視4條條例有不足，她指平機會工作可以做多少，是以4條反歧視條例作框架，就性小眾歧視問題，平機會將繼續研究，並努力在框架下找空間協助處理。