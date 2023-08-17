中旅貨運女經理懷孕後不獲續約兼失花紅　裁定屬歧視　獲賠逾93萬

時任中旅貨運高級女經理，2017年疑因懷孕而不獲續約及發放花紅。她於2019年透過平機會入稟區院索償，指前僱主違反《性別歧視條例》。法官今（16日）頒下判辭，裁定女經理勝訴，下令前僱主須向女經理賠償逾93萬元，包括收入損失30.6萬元及年終花紅49.8萬元等。



申索人周露娜，答辯人為中旅貨運物流中心有限公司。

申索人周露娜在區域法院索償獲接納，獲賠逾93萬元。

周過去表現理想曾獲優秀員工獎

判辭透露，答辯人為香港中旅(集團)有限公司旗下的附屬公司。周自2007年起開始受僱於中旅旗下附屬公司，於2011年2017則受聘於答辯人，任職倉儲物流部高級經理。期間，周工作表現理想，曾獲頒「優秀員工獎」等多個獎項，2012至2015年更在年度評估中獲高分，且每年都獲派發30至50萬不等的年終花紅。

突指架構重組不獲續約

周在2017年3月被委任為物流業務單元負責人。不久後周發現懷孕，因而無法出席上海的工作會議。周後來於11月8日因身體不適送院，住院期間收到人事部經理通知，指她翌年將不獲續約，同日收到的相關電郵，指公司要「架構重組、業務縮減」，最後亦拒絕向周發放2017年的花紅。

分娩在即收通知感被背叛

周稱收通知時分娩在即，感到十分震驚和被背叛。她從通知中首次得知公司有架構重組安排，事前不曾收到任何有關其工作表現的批評或警告。周於同年11月產下女嬰，翌年2月起開始向心理醫生求診。醫生指她有情緒低落、焦慮、易怒、睡眠不足等，認為是由被解僱和育兒壓力所引致，診斷為中度抑鬱症發作，須覆診至2019年6月。

答辯人指周令業務下滑

對於答辯方指控周工作表現欠佳，包括未能做好客戶優化及吸引新客戶的工作、組建銷售團隊，導致物流業務下滑，此為周不獲花紅的原因。

官指答辯人指控過於簡單和薄弱

法官認為答辯人的指控過於簡單和薄弱，更是基於答辯人的選擇性和不完整的披露，沒有足夠證據顯示利潤下降與周的表現造成，部份對周的指控屬毫無根據和不公平。

認為解僱與懷孕有關故構成歧視

至於周被解僱的原因，法官考慮到答辯人聘請新員工與周通知其懷孕之間所隔的時間，沒有任何文件或紀錄顯示所謂「架構重組」的計劃，此說法首次出現是在周的解僱通知等，認為周不獲續約與其懷孕有關，故構成歧視。至於年終花紅，有證供指若員工翌年不獲續約，該年度則不獲發花紅。基於周是因懷孕而不獲續約，故答辯人不發放花紅亦屬違約。

若拒絕道歉會重新考慮賠償

法官因而裁定答辯人違反《性別歧視條例》，下令答辯人須向周賠償損失連利息等逾93萬元，包括收入損失30.6萬元、年終花紅49.8萬元和情感損失13萬元。法官續指，若答辯人拒絕向周道歉和撰寫推薦信，將重新考慮賠償金額。

案件編號：DCEO 16/ 2019