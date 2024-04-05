平機會朱敏健稱任內未完族內歧視等兩立法惟無憾　五言詩總結職涯

平機會主席朱敏健任期本月11日屆滿之後，交棒予前律政司國際法律專員林美秀。朱敏健今日（5日）在傳媒茶聚表示，任內有兩個未完成「任務」，包括族內歧視立法，不過，他說隨著社會氣氛改變，相關立法已非急務，而在討論過程中，社會、政府及平機會均已獲啟發，更深刻認到如何處理相關問題，知道如何更快提出有效建議，所以他並無遺憾。



他續說，離任後將「真正退出職場」，往後享受退休生活、陪伴家人、也會重拾一些學生時代興趣，譬如打橋牌、聽粵劇、唱歌，笑言未來生活不會枯燥。他也寫下一首五言詩，在茶聚中高聲朗讀，以此總結他50年來的職業生涯。



前律政司國際法律專員林美秀4.11接任主席

平機會主席朱敏健2019年出任平機會主席，完成三年任期後再獲委任兩年，其任期將於4月11日屆滿，交棒予前律政司國際法律專員林美秀。

朱敏健憶接手平機會不燙手：相當溫暖

朱敏健今午在傳媒茶聚上指，憶起五年前上任，有人問他為何願接手燙手山芋，他說今日想再回答，認為燙手山芋不燙手，而是暖手、相當溫暖，因期間遇到很多關心不同議題、希望推動平等的朋友。

他提到，過去五年接受150次專訪、撰寫230篇文章，又從多個範疇回顧任內工作成果，包括重整平機會運作及管理架構、推動共融約章、推動共同工作間免受性騷擾等。

族內歧視立法仍迫切？ 朱敏健：社會氣氛已有改變

他續坦言，任內有兩個「任務」未完成，其一是關於族內歧視的立法建議，但朱敏健說現時社會氣氛已有改變，平機會接獲的內地人在港受歧視、到平機會投訴的個案數字極低，屬雙位數字，坦言現時立法非急務，透過宣傳教育大育大眾不應因他人的背景而歧視對方，相信逐漸也會有效果。

另一項則是與性別歧視條例下的反性騷擾條款有關。他解釋，現行條例下，如同兩個處於同一空間，但並非受僱於同一機構、無任何關係的人，例如鄰近的劏房租戶、聯校活動不同學校的老師學生之間等，若發生疑似性騷擾的事，平機會在現有條例下較難作出處理，所以早已向政府提交建議，希望為相關條款增保空間，相信即使其任內未能完成，很快也會有進展。

兩立法未完成但無憾 朱敏健：社會政府及平機會已獲啟發

提到這兩個未完成，朱敏健直言「未完成都唔會遺憾」，並稱相信在過程中，社會、政府、及平機會均已獲啟發，更深刻認到如何處理相關問題，知道如何更快提出有效建議，雖然字面上未完成，但實踐期間已獲益。

提到性小眾議題，朱敏健表示，在技術上，相關群體權益不在現有四條反歧視條例之內，但平機會仍會在現行框架下，審視應否找到空間幫助性小眾。

就同性婚姻，他明言平機會無權限處理，但面對一些未包含在現有四條反歧視條例下的議題，例如年齡歧視，平機會也是以同一準則，嘗試在現有框架下找空間提供協助，「未來（平機會）處理法例外的議題都會用類似大原則。」

被問到因應終審法院判決，政府修改政策，入境處更新指引，訂出三個更改身份證性別標記的準則，是否仍有違身體完整權，朱敏健回應指，政府已按終審法院判決提交方案，社會有所反應，認為任何施政都有改善空間，惟事件已有相關部門處理，事件亦不涉四條反歧視條例，所以不需要平機會加入處理。

至於四條條例是否不足夠，未能保障不同人士需要及權益，需全盤檢視，他則覺得應留待社會討論找共識。

政府去年開始招聘新任平機會主席，當中再未有到出「成熟品格」的既有要求，而新增一項「成熟公關技巧」的要求，朱敏健笑指，兩者沒有衝突，也認為不需要過份解讀，又指即使不寫成熟品格，下任主席也一定要有，「做得呢個崗位，可唔可以有不成熟品格？無可能喇。」相較之下，公關技巧的要求似乎更需要向求職者講明。

寄語下任主席「大小通吃」

提到將於4月11日履新的候任平機會主席、前律政司國際法律專員林美秀，他說很早已認識對方，對其才能有信心，又為對方送上昔日離開廉政公署時給繼任人的寄語：「大小通吃」，希望對方「大膽創新，小心落實，通盤考慮，吃苦如蜜」，憑本心做好平機會的工作。

投身社會50年說將「真正退出職場」

朱敏健投身社會50年，他說今次離任平機會主任後將「真正退出職場」，希望往後享受退休生活、多些時間陪家人、也可以重拾學生時代興趣，打橋牌、聽粵劇、唱歌、辯論，笑言未來生活不會枯燥。他也寫下一首五言詩，在茶聚中高聲朗讀，以此總結他50年來的職業生涯：

征途五十年，悲歡離合篇，

三載人之患，學得師道賢，

投筆從戎去，倡廉意志堅，

機緣逢伯樂，監警拓新天，

故壘蕭牆變，詣闕護綱乾，

功成身退日，高峰現眼前，

平機擔重任，共融冀鐵肩，

暴疫風波惡，團隊奮爭先，

輕舟今抵岸，別緒友情牽，

願君齊努力，快馬再加鞭，

有緣湖海聚，笑語樂依然。

