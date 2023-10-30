平機會發布餐飲服務指南　推廣「通用設計」　讓食肆支援殘疾人士

平機會今日（30日）推出《如何支援殘疾人士—餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，以服務有不同需要的顧客。平機會主席朱敏健表示，社會聚焦殘疾人士的「行」需要，較少人留意到食肆的貨品、服務和設施是否易於獲取或使用，希望推廣「通用設計」理念，在毋需毋需作出調適或改動下，讓所有人士使用設施。



平機會今日（30日）推出《如何支援殘疾人士—餐飲服務通用設計實用指南》，為飲食業界提供簡易實用的指引，以服務有不同需要的顧客。（平機會提供相片）

平機會指出，根據一項由復康組織的調查結果顯示，在抽選的食肆中有超過70%不符合無障礙要求。常見問題包括：食肆入口無法讓輪椅進出；固定座位不方便輪椅使用者；食肆通道過於狹窄及環境對於弱視人士而言過於昏暗。亦有調查發現，在某一舊區中只有一成店舖設有無障礙設施。

平機會又認為，社會各界應採取適當措施，確保殘疾人士在與其他人平等的基礎上，能夠獨立生活和充分參與生活的各個層面，是次製作有關餐飲服務的指南，參考了國際暢通易達的標準和香港的指引，並諮詢了本地復康機構和飲食管理公司等。

平機會主席朱敏健表，當下香港正面對人口急速老齡化，希望透過這本《指南》，進一步推廣「通用設計」概念主流化，從而建立通達無障的社會。有別於無障礙設計，即透過改造來移除或取代有形障礙，「通用設計」的理念是毋需作出調適或改動的產品、服務及環境設計，讓所有人無論是長、幼、傷、健人士都可使用。