黎智英案｜李宇軒自覺被視為政敵　深信繼續遊說與否　也會被捕

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第58天，「12港人」之一的李宇軒今(11日)第15天作供。他指他在《國安法》生效前進行國際遊說工作，當時相信其工作合法。至《國安法》於2020年年中生效後，比他想像中差，並認為當局會以寬鬆的方式詮譯法例，以「搬龍門」，以此法例控告政敵。他又認為他已被政權視為政敵，無論是否繼續其遊說工作，都會被拘捕和檢控，因此決定繼續其遊說工作，包括取消司法互助協議。



李宇軒自覺已被視為政敵，不論是否繼續遊說工作都會被捕。(資料圖片)

看過條文後告知裴倫德或已犯法

李宇軒今早盤問時指，在《國安法》生效前進行國際遊說工作，相信其所做的事合法。至《國安法》於2020年6月30日晚上11時生效後，李閱讀過條文後，便向英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）發送訊息稱：「情況較我們想像更差」，又稱根據條文，斐倫德已干犯《國安法》。

遊說各地政府取消司法互助協議

李於同年7月2日，再向裴倫德發送訊息，討論是否遊說各地政府，取消和香港的司法互助協議和逃犯條犯協議，特別提及國安法第29條和38條（分別為勾結外國勢力，和指《國安法》有域外效力）。

李宇軒稱他看過國安法的條文後，即告知英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），並指他或已違法。(影片截圖)

相信政權會以寛鬆方式詮釋國安法

他庭上解釋，當時認為第29條涵蓋甚廣，第38條則有「全球既人都適用」。同時，內地政府會以一個寬鬆的方式詮譯法例，如以尋釁滋事罪控告政敵，而《國安法》正是人大立法，然後在港實施。在控告政敵時，政權會以寬鬆的方式詮譯《國安法》，以「搬龍門」，非李或其他人可知道「紅線」。李因此向裴倫德建議，檢討或取消和港簽訂的司法互助協議和逃犯條犯協議，以避免其他國家的公民遭《國安法》檢控。

李宇軒稱，國安法生效後有社運人士被捕，更證實其想法，黎智英2020年8月10日被捕情況。（資料圖片）

有社運人士被捕更證實其想法

同月23日，陳梓華向李發訊息指，不肯定《國安法》對李有何影響。李庭上指，有社運人士當時遭控以《國安法》，更證實其想法，又指當時認定自己被政權視為政敵，不論是他是否繼續其遊說工作，政權都會拘捕和檢控他。故他決定繼續其遊說工作，認為這決定「最不邪惡」(the least evil)。

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC51/2022