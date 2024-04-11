元朗721襲擊案　4名疑為白衣人男子被控暴動　兩人擬不認罪明年審

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，4名被指為白衣人的男子被控暴動等罪，其中3人的案件今（11日）在區域法院提訊。案中兩人擬不認罪，排期今年12月3日預審，明年1月13日審訊，預料需時15日。餘下一人需繼續與控方作認罪商討，申請至今年5月14日再訊，倘若他不認罪，將與另外兩人一同審訊。



4名被告：吳偉德（38歲，保安員）、王浩昇（28歲）、鄧兆雄（42歲，司機）及鄭文傑（43歲，商人），同被控一項暴動罪及串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。案中第三被告鄧兆雄早前已認罪，還押至本月18日判刑。

案件排期今年12月3日預審，暫定明年1月13日至2月5日正式審訊，控方透露審訊將依賴17名市民、21名警員及1名影像分析專家的證供，以及106小時涉案片段。由於首被告尚未有答辯意向，故需於5月14日再訊，若他不認罪，則會與另外兩被告一同審訊。

案件編號：DCCC 932/2023

事發經過。(詳看下圖)