4名疑為白衣人男子涉元朗721暴動　其中2人擬認罪

撰文：朱棨新
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元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，4名被指為白衣人的男子被控暴動等罪，其中3人的案件今(12日)在區域法院提堂。案中首被告申請案件押後，期間和控方作認罪商討；次被告則表示擬不認罪。裁判官把案件押後至4月11日，在區域法院再訊。

4名被告：吳偉德（38 歲，保安員）、王浩昇（28 歲）、鄧兆雄（42 歲，司機）及鄭文傑（43 歲，商人），同被控一項暴動罪及串謀傷人罪，指他們於 2019 年 7 月 21 日，在元朗站連同其他人參與暴動；及在同日同地，連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。

其中第三被告鄧兆雄擬認罪，將於本月22日聽取答辯，他今日沒有到庭應訊。

事發經過。(詳看下圖)

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首被告吳偉德的大律師要求案件再押後，讓辯方向被告提供法律意見，期間亦和控方作控罪商討。王浩昇的代表大律師則透露，王擬不認罪，但辯方會在鄧的案件處理後，再向王提供法律意見，讓他考慮是否改變答辯。鄭文傑的代表大律師指，鄭未有答辯意向。

法官遂把案件押後至4月11日再訊，期間吳和王繼續還押看管，鄭則繼續保釋。

案件編號：DCCC932/2023

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