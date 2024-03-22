721元朗站襲擊　白衣人認暴動　稱明白還柙被打屬犯罪帶來的後果

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，事隔4年再有4男涉案被控暴動和串謀傷人罪。其中43歲男司機今（22日）在區域法院承認控罪，案情指被告案發時曾挑釁和威嚇要攻擊黑衣人，並與他人襲擊兩名男子。辯方求情指，被告本性不壞，及早認罪可見其有擔當和負責任的態度。暫委法官鄧少雄關注被告母親在信中指被告還押期間遭人毆打，被告律師稱無意就此提供案例，因被告明白此屬「犯罪後帶番嚟既後果」。案件押後至4月18日判刑，以待為被告索取背景報告。



被告自稱無黑社會背景

被告鄧兆雄（43歲，司機），承認暴動及串謀傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月21日，在港鐵元朗站連同其他人參與暴動；以及於同日同地點，與其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。控方庭上透露，被告自稱無黑社會背景。

2019年7月21日，大批白衣人闖入元朗站月台襲擊，令多人受傷。(詳看下圖)

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見女途人倒地無作攻擊展現關心

辯方求情指，被告認罪為本案最大求情因素，指他在很早階段便表示認罪，可見其有擔當和負責任的態度。辯方又指根據片段，被告在案發時欲用籐條攻擊一名男子時，見到有女途人倒地後曾上前，之後亦未攻擊該女途人，可見被告「對一啲人展現出關心」。

被告身材高大但頭腦非常簡單

辯方續指，現今社會情況與2019年的社會氣氛已大不同，相信事件已告一段落，被告現積極更生，過去已是歷史。他亦明白案發時用了錯的方法表達信念，他對此責無旁貸。片段可見被告的身材比較高大，律師形容被告的頭腦非常簡單，因愚昧而犯案，現已十分後悔。被告期望在服刑完畢後，可趕及見其現已92歲的婆婆最後一面，並與女友組織家庭。

獄中被打屬犯罪後帶來的後果

法官其後指，被告母親在求情信指，被告在還押期間曾遭人毆打和撕毀家人照片，問辯方就此說法的來源及有否相關案例提供。辯方回應指，被告的求情信無提及此事，只曾在母親探訪他時透露事件，因為他明白此事為其：「犯罪後帶番嚟嘅後果。」故辯方並無相關資料提交。

事發經過。(詳看下圖)

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不少於50人在非付費區聚集

案情指，當晚約10時40分，一群白衣人經港鐵 元朗站F出口衝入該站付費區，襲擊付費區內的人。其後，一群大多身穿黑衣的人開始在該站付費區內聚集。數分鐘後，再有不少於50名白衣人拿着木棍及在非付費區聚集，並與付費區內的黑衣人激烈爭執，情況迅速升級為暴力衝突。

白衣人曾用木棍籐條打閘機

期間，有白衣人用木棍 、籐條或徒手拍打閘機 和玻璃圍欄，揮動手中木棍等武器威嚇及襲擊黑衣人，向黑衣人投擲水樽、鐵通等，叫囂和挑釁黑衣人進入非付費區，及襲擊記者和勸阻他們的市⺠ 。

高峰時70白衣人在月台

及至11時，再有約20名白衣人進入港鐵元朗站 ，向付費區內的黑衣人潑灑液體 、投擲黃色告示牌和港鐵告示牌等，並用木棍隔着閘機打 向付費區內的人士。兩分鐘後，白衣人衝入付費區，追打跑上月台的黑衣人。高峰時期，共約 70 名白衣人在月台上聚集 。他們追打月台上的人士 ，指罵和威嚇列車內的人，又衝入車廂內施襲。相關情況持續至約11時14分，當列車離開元朗站往屯門方向之時，白衣人經元朗站的不同出口散去 。

被告曾與其他白衣人襲擊兩名男子

根據相關片段顯示，被告於11時48分與其他白衣人進入元朗站，之後多次向付費區內的黑衣人指喊 ：「過嚟吖。」數分鐘後，被告一度走到閘機旁招手示意其他白衣人進入付費區，最終被其他白衣人阻止。被告其後指罵並叫喊： 「打你啊。」威嚇要攻擊付費區內的黑衣人。約11時，被告跳入付費區 ，與其他白衣人一起先後襲擊兩名男子。被告之後再次揚手示意其他白衣人進入付費區 ，與他人一起追趕黑衣人至月台 ，並手持籐條威嚇和責罵車廂內的乘客。

案件編號：DCCC932/2023