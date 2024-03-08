元朗白衣人上訴｜有被告指原審官曾要求𠵱起棚牙　認為存在不公

元朗西鐵站721襲擊事件，「飛天南」吳偉南等4名白衣人上訴案今（8日）續，當中被判囚7年的鄧懷琛就刑期上訴，案發時警方已離開，有黑衣人走到英龍圍，鄧屢勸他們離開不果才發生衝突。法官彭偉昌聞言反問鄧是否指倘若警方無法控制場面，便可自行執法，又稱：「我唔理你係邊個，個罪責都係一樣。」另「飛天南」稱他當晚手上的棍是從黑衣人方奪來。官翻看影片後稱，就他所見，似乎揮棍的都是白衣的一方；另有被告不滿審訊時曾被法官要求「𠵱起棚牙」，認為這有如自證其罪，認為存在不公，律政司卻反駁指這動作或能證他清白。上訴庭稱會在半年內下達裁決。



案件共涉8名被告，提出上訴的4人鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌和蔡立基，被裁定暴動等罪成，判囚3年9個月至7年不等，他們就定罪提上訴。鄧懷琛和蔡立基分別被判囚7年和6年監禁，二人同就判刑提上訴。吳偉南和鄧英斌已服畢刑期，未有就刑期上訴。

7名被定罪被告案中角色及判刑情況。(詳看下圖)

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當時氣氛更不應訴諸武力

針對刑期上訴，鄧懷琛的大律師林芷瑩指，原審官判刑時形容白衣人「將警察淪為配角」，事實上案發時警察已經離開，其後黑衣人走到英龍圍，鄧希望黑衣人離開，但對方屢勸不聽，才會發生衝突。法官彭偉昌直言：「唔理你咩陣營，尤其是係當時氣氛，絕對更加唔可以訴諸武力，我唔理你係邊個，個罪責都係一樣。」他又認為鄧的說法即指「如果警方控制唔到，我自己自行執法」，若然接納「此門一開，你邊度落閘？」

鄧懷琛有參與也非領導角色

林芷瑩另提到，針對形點商場的暴動，原審裁定鄧曾伸手指示數名白衣人追打黑衣人，反映他擔當指揮者，但根據相關片段，當時有其他白衣人比鄧更早伸手指向黑衣人，而且鄧當時沒有手持武器，亦沒有跟隨其他白衣人追上黑衣人，縱有參與也絕非領導角色，原審卻指他「罪加一等」，刑罰明顯過重。蔡立基的大律師張民輝則指，蔡並非積極參與。

律師指鄧懷琛即使有參與，也非領導角色。（資料圖片 / 羅君豪攝）

律政司指刑期並無過重

律政司代表回應指，721屬香港社會失序期間發生的嚴重暴力事件，原審形容事件屬「喪失理智的無差別襲擊」恰當。鄧懷琛身處形點商場時，的確有做手勢，原審未有清楚闡明他是否因為裁定鄧是領導者而「罪加一等」，綜觀來說鄧共面對4罪，原審判處7年的整體刑期並非過重。

至於蔡立基在元朗站月台參與非常高，不但曾投擲物品及移動告示牌，更曾連同3名白衣人毆打一名手無寸鐵的受害人至少8下，6年監禁並非過重。

被告蔡立基不滿審訊時被法官要求𠵱起棚牙，認為存在不公。(歐嘉樂攝)

蔡指官要他𠵱起棚牙有如自證其罪

至於定罪方面，蔡立基爭議原審法官葉佐文曾在控方舉證階段，曾要求蔡在庭上「𠵱起棚牙」，以對照相關影片中疑犯臉容，最後以此定罪，但被告受審時有權不自證其罪，除非他決定出庭作供，否則毋需積極協助法庭。律政司指，被告按法庭要求做動作，不一定是要自證其罪，也可以是用作證明其清白。

上訴庭可用照片作比對

律政司又指，即使上訴庭認為原審做法不妥，相關片段仍可清晰看到蔡的臉容，足以辨認身份。法官彭寶琴質疑，原審辨認蔡是否片中人時，比對蔡在庭上的動作及警方拘捕程序系統（APS）的照片，沒有考慮相關片段。控方認為即使如此，上訴庭仍可親自比對片段及APS照片，並以「但書（proviso）」方式維持定罪。

被告吳偉南中午時獲准保釋，並曾外出用膳，惟下午回法庭後被裁定罪成。(盧翊銘攝)

控方指取棍後的動作才是關鍵

吳偉南則爭議，他當時出於自衛而從一名黑衣男子手中搶棍，原審錯誤裁定他是從村民處取得該棍。律政司認為重點並非在於吳從何人手中奪棍，而是在於他取棍後的一連串動作，包括不斷揮棍，以及毆打一名戴著橙色頭盔的男子。

官看片指似乎揮棍都是白衣那方

法官彭偉昌在觀看相關片段後，描述吳當時取棍後作出零星揮拳動作，另一陣營的人則不斷後退，之後攻擊橙色頭盔男子，以其觀察「基本上揮棍嘅都係白衣個方面⋯另外一個陣營無明顯嘅武器，似乎還手都無多，似乎係一路指罵，一路後退。」

案件編號：CACC132、171/2021