醫療券大灣區試點計劃7醫院2牙科診所全名單　看病睇牙收費公布

2023年公布的施政報告提出 「長者醫療券大灣區試點計劃」，將會擴大適用範圍至大灣區内合適的醫療機構，局方今日（19日）公布增加約5間醫院及2間牙科診診所作試點，總計共9間醫療機構。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，是次計劃是為大灣區養老的長者或居港長者提供多一個選擇，故未有設立KPI（關鍵績效指標），惟形容計劃「服務好與唔好、有無需要，係我哋香港老人家講咗算數。」



+ 2

是次計劃涵蓋的5間醫療機構，包括由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣投資的深圳和睦家醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院及東莞東華醫院；另有兩間牙科醫院，包括深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，以及深圳愛康健口腔醫院。

計劃不設KPI：服務好與唔好係老人家講咗算數

盧寵茂表示，是亦計劃初心是為在灣區養老長者及居港長者提供多一個選擇及方便，故不應前設任何數字，形容長者的選擇就是最佳的數字，及後會定時檢討數據，並會「用數字說話」去定斷計劃的成效，又形容「服務好與唔好、有無需要，係我哋香港老人家講咗算數。」

盧寵茂表示，早於2015年已有香港大學堔圳醫院參與長者醫療券計劃，當中就診人次達165,422，金額達5,179萬港元；當中就診人次亦由2015年的2,287，升至2023年的38,462人次，其中於疫情期間的2020年亦增至18962人次。

他提到目前在內地9個城巿居住的港人有超過50萬人，長者則有約8.8萬人，港大深圳醫院使用醫療券的人數有近16,000個，故相信需求有一直增加，亦預計會有一定就診人數增加。

8大選定機構因素及4大突破

醫衞局副秘書長李力綱表示，選定機構有8大因素，包括地理位置、服務質量、管理發營運經驗、服務容量、收費標準及水平、對醫療券有基本認知、優勢服務。

而是次計劃亦有四大突破，包括首次衝出港深 覆蓋大灣區核心、首次有非港資內地三甲醫療機構參與、首次有民營醫療機構參與及首次有牙科專業醫療機構參與。

醫務衞生局局長盧寵茂宣布，長者醫療券大灣區試點計劃將增加五間醫療機構。（盧翊銘攝）

收費將按衞生署現有機制處理

至於收費方面，李力綱表示，2023年港大深圳醫院每宗醫療券申領交易的平均金額港元為309元。是次計劃其他醫療機構收費會因應當地水平調整，惟試點機構不可因醫療券而增加收費，公立、民營醫療機構受內地單位嚴格監管，以及醫療券只適用於指定科室/ 基層醫療服務。他補充，計劃每年都會做一個總結作檢討，而目前醫療券保銷金額都要經衞生署系統處理，故若日後在金錢上有任何爭拗或投訴，衞生署都會按現有機制處理。

另外，盧寵茂表示，香港的醫療人員，包括醫生及尤其牙醫，已可依政策於大灣區執業，故認為絕對有需要在醫療人員可在內地執業之餘，巿民亦應有權在大灣區選擇合適服務。

至於兩地病歷互通的安排，目前只適用於「支援大灣區醫管局病人先導計劃」的個案，並不適用於醫療券計劃，當局會適時研究是否擴展。