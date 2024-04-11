長者牙科資助｜關愛基金免費鑲假牙、補牙　申請資格、方法懶人包

長者面對很多牙齒問題，但在香港睇牙醫不易，不是診金高昂就是輪候時間長。關愛基金的長者牙科服務資助項目，為合資格人士提供免費鑲活動假牙及其他與鑲活動假牙有關的牙科診療服務的資助，包括口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙及X光檢查等。服務由香港牙醫學會推行，包括非政府機構和牙科診所。長者牙科服務資助項目計劃內容、申請資格及申請方法一文看清。



醫衞局近日據口腔健康及牙科護理工作小組建議，計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助中學生看牙醫。（資料圖片）

受惠對象

．最近連續三個月正領取長者生活津貼長者，或正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」/「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費，而又並非綜援受助人

．從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」；或於五年前或更早前受惠過此資助的75歲或以上長者

．從未受惠於衛生署「長者牙科外展服務計劃」

．已失去全部或部份牙齒或患牙疾，日常進食或咀嚼有困難，並願接受此項目的牙科服務資助及診療

．獲評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及其他有關牙科服務。



計劃內容

成功可在牙科診所免費鑲配活動假牙，以及相關牙科診療，計劃項目辦公室會直接向參與計劃的牙醫付費，長者毋須支付任何費用。

．口腔檢查

．洗牙

．補牙

．脫牙

．X光檢查

．移除牙橋或牙冠

．根管治療（杜牙根）



申請方法

．正領取「長者生活津貼」的長者須親身前往參與本項目的地區服務單位。長者於辦理申請手續時，須出示以下文件：香港身份證正本、最近連續3個月經由銀行戶口每用存入「長者生活津貼」金額文件（ 銀行存摺或銀行月結單等），以及載有住址的文件

．正使用家居照顧服務的合資格長者可聯絡所屬服務隊安排申請



實用聯絡

關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室

查詢網址：www.hkda.org

查詢電話：2525 8198