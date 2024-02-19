醫療券｜上榜牙醫機構近關口便利居港長者　牙醫學會：再打擊港醫

港府今日（19日）公布將七間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，當中兩間牙科機構就位近深圳口岸附近，醫務衞生局稱是更方便居港長者選擇相關服務。



有不願具名的牙科醫生則表示，更方便居港長者選擇相關服務，會與本地牙醫造成競爭。香港牙醫學會會長陳超余表示，通關後牙醫生意已跌兩至三成，而現時長者可以使用醫療券在大灣區看牙，料牙醫業界會再受到一輪的衝擊，「少少過咗火位」。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，相信港府的監管制度可以保障市民在內地求醫，但認為港府應多加宣傳予居粵的港人知道，如有任何投訴可以尋求求助。他又指，隨著兩地醫療融合，認為港府可以與內地研究如何幫助港人購買內地醫保。



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上榜牙醫機構分別屬林順潮及本港牙醫朱勝吉

港府公布將七間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，七間新增機構中，有三間屬港資，當中包括由深圳愛康健口腔醫院、深圳紫荊口腔門診部 /深圳朱勝吉口腔門診部與深圳新風和睦家醫院。

深圳愛康健口腔醫院在2021年時，已由眼科醫生、立法會議員林順潮控股且出任主席兼行政總裁的希瑪眼科收購。至於深圳紫荊口腔門診部 /深圳朱勝吉口腔門診部，則由香港牙醫朱勝吉所創辦；而深圳新風和睦家醫院則由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣投資。

未有公開招標 盧寵茂：以策略選定相關機構

今次選擇的七間醫療機構未有透過公開招標，局長盧寵茂在記者會上未有解釋原因，僅指是以策略選定相關機構。醫衞局其後解釋，局方主要考慮質素保證和長者的便利，另亦考慮地點的佈局、內地質素認證、監管機構意見等。局方重申，有嚴謹的調研工作，包括衞生署市場調查、廣東省衞生健康委的推薦和意見，亦實地進行視察。

值得注意的是，醫衞局在記者會提到，增加綜合醫療機構至7間，是希望可以便利更多在廣東省養老的長者；至於兩間牙科機構方面，選址則是位近深圳與本港口岸，以更方便居港長者選擇相關服務。

盧寵茂在記者會上回應會否擔心對本港醫療機構造成競爭時指，現時本港牙科醫生可根據政策到大灣區執業，認為本港市民，特別是長者亦應該有權在灣區選擇合適醫療服務。

（資料圖片）

香港牙醫學會：讓港人去北上看牙有「少少過咗火位」

香港牙醫學會會長陳超余表示，通關後牙醫生意已有影響，較以往下跌兩至三成，而現時長者可以使用醫療券在大灣區看牙，料牙醫業界會再受到一輪的衝擊。他認為如果政策原意給予內地居住的長者，措施是完全正確，但如果政策原意是讓港人去北上看牙，則有「少少過咗火位」，認為此應留給市場主導。

他績指，由於內地與香港的監管制度不同，如內地可以賣廣告，但香港則不行。他表示，本港的監管制度可以確保牙醫水準及質素都是高水平，相信熱潮過後，仍會有不少港人回港看牙醫，「 （我哋）一定要做好自己，公平競爭我哋永遠歡迎。」

不願具名牙醫：對年輕牙醫生意有一定影響

有不願具名的牙科醫生則認為，如果只便利在廣東省養老的長者沒有問題，但如果其是希望可以更方便居港長者選擇相關服務，則會與本地牙醫造成競爭，難以理解為何局方會鼓勵市民北上。他慨嘆在通關後，受北上熱潮影響自己生意已少四成，「但對我嚟講影響唔係話好大，都仲有好多熟客」，惟對年輕牙醫的生意則有一定影響，而再推出大灣區醫療券更是雪上加霜。他認為政府今次措施如同間接認證內地牙醫診所。

他表示，本港牙醫當中有千幾人有參與醫療券，當中參與者必需加入基層醫療名冊，並參與牙醫持續專業發展計劃，以確保質素，質疑醫衞局是否可以有能力監管相關機構的醫療水平是合符標準。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（黃浩謙攝）

社區組織協會：港府應多加宣傳讓居粵港人知道

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，相信港府的監管制度可以保障市民在內地求醫，如設立機制抽查審計及建立培訓和服務保障機制。他認為港府應多加宣傳予居粵的港人知道，如有任何投訴可以尋求求助。他亦希望，方可以定期公布港人在內地使用醫療券的數據，以供大眾參考。

他指隨着兩地醫療融合，港府可以再走多一步，與內地研究如何幫助港人購買內地醫保。他解釋，因為現時如居內地港人需要做日間手術或住院，如想要優惠點的價格則要參加內地醫保，故希望港府可以與內地相討方案，以協助港人購買內地醫保，妥善利用內地醫療資源的同時，亦減輕本地醫療體系負擔。