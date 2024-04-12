藝術館展出近500件中國鼻煙壺　已故收藏家冼祖謙遺孀捐贈

香港藝術館去年獲已故本地收藏家冼祖謙遺孀冼石韞玉慷慨捐贈近500件浮雲軒藏中國鼻煙壺作永久館藏。館方舉辦新展覽「袖珍．厚禮——浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展」悉數展出這批捐贈，今日（11日）舉行展覽開幕典禮暨藏品捐贈儀式。



由冼祖謙建立的浮雲軒為享譽國際的的香港鼻煙壺私人收藏。是次捐贈為冼祖謙畢生鼻煙壺珍藏的選粹，品類眾多，質量俱豐，是本地博物館界迄今最大規模和最完備的鼻煙壺捐贈。

藏品中的玻璃胎畫琺瑯黃地花卉圖葫蘆形鼻煙壺，是冼祖謙臨終前仍堅持要購藏的珍品，足見他對鼻煙壺的着迷程度。

其他精選展品包括金星玻璃螭龍伴壽圖鼻煙壺、珊瑚圓雕劉海戲蟾鼻煙壺、金胎畫琺瑯仕女課子圖鼻煙壺、胭脂水地套二色玻璃喜上梅梢圖鼻煙壺、粉彩開光御製詩花卉圖雙連瓶式鼻煙壺，和內畫清明上河圖鼻煙壺等。

鼻煙傳入中國後，即受皇帝以及王公貴冑所喜愛，成為清代的社會風尚，用以盛載鼻煙的小瓶遂應運而生。 展覽分為五大展區，包括「嚴選材質」、「雋永經典」、「流行新樣」、「另類玩味」和「專屬品味」，涵蓋物料選擇到工藝技巧，邀請觀眾以甄選禮物的角度欣賞這門獨特的中國藝術。