深圳打卡｜光明藝術中心最美旋轉樓梯　坪山美術館懸浮光影迷宮

美，總是藏在不經意的角落，深圳的美術館亦是如此。

今天我們遠離深圳繁華的城市中心，去尋找、發現隱藏在各區，雖然小眾，但卻異常美好的美術館們。



1. 坪山美術館：懸浮式藝術光影迷宮

提起在深圳風格獨樹一幟的美術館或展覽館，多數人首先想到的會是當代藝術與城市規劃館。但坪山美術館因其多重層疊所構造出的特殊空間，令我印象深刻。

作為坪山文化聚落的一部分，坪山美術館無疑是其中的中心位。清水混凝土風格的空中連廊串聯起美術館與展覽館的通路，使整個建築群「漂浮」在空中。

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當午後的陽光被錯落的縫隙間隔出幾何形狀，明暗的陰影為美術館添了不少縱深感，此時入館參觀，會感覺自己彷彿踏入一座「懸浮光影迷宮」。

光影加持下「幾何」美術館

晴朗的午後到傍晚時分，是打卡坪山美術館的最佳時間段。幾何形狀的光影成為美術館的「限時皮膚」，每一個拐角後，都藏着令人驚喜的場景。

無需考慮機位，美術館方正的柱廊此時就是最好的取景框。沿着空間的走向拍去，每一張照片都是治癒的風景。

坪山美術館近期展覽

遊牧在南方：河流、隧道、濕熱、星群

本次「遊牧在南方」群展采用類似「田野調查」的方式，挖掘出了「遊牧」於廣東、福建、江西、湖南、重慶、貴州、雲南、廣西、海南的94位年輕藝術家和藝術機構。

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不僅以多種形式呈現出了一個地方性藝術形態，更試圖建立地方與地方之間的聯繫，探索超越地方範圍的、更廣泛的可能性。

眾多藝術家為本次展覽帶來了200餘件/組作品，涵蓋了影像、裝置、油畫、雕塑、行為藝術等多種作品類別，全方位展現着南方藝術家群體的創作實踐，與他們心目中的「南方」意象。

限量自然：藝術大師限量書展

展覽收集了來自全球各個領域著名藝術家出版的，100+ 本關於自然的限量書籍首次在坪山集合展示。以出版物的形式，共同窺見藝術中的自然、探索人與自然的關係。

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其中還包含了大衞·霍克尼和奈良美智的作品，從這些精選的展出作品中，我們可以地清晰感受到兩位藝術家創作生涯的變奏和演變。

坪山美術館

交通：深圳地鐵14號線坪山中心站C出口



2. 光明之眼．光明文化藝術中心：最美黑白旋梯

探索的腳步從東部踏向西部，來到另一座建在城市邊緣的文化綠洲——以外形驚豔了我的光明文化藝術中心。

獨特的架空洞穴中庭空間是光明文化藝術中心的最大標誌，館外的人工湖在天氣晴朗時可以清晰倒映出中庭的外觀，如一扇澄澈的眼睛，所以大家都稱它作「光明之眼」。

內部「回」字形的庭院結構，給我們提供十分開闊的户外空間。全覆蓋式的玻璃幕牆，將天空完整的「復刻」在建築之上。

漫步其中，彷彿被天空所包圍，整個人都會被徹底治癒。

最美黑白旋梯

除了館外，光明文化藝術中心最讓我中意的便是美術館內，如水墨畫一般的純白旋梯。

純黑的地面與低飽和的灰幕牆連接純白旋梯，眼前的場景像極一幅水墨山水畫，平靜的水面上一條白練盤旋而上，遊人尋景，卻不知自己已在景中。

如果想追求獨特的拍攝角度，不妨嘗試走到頂層往下俯視，黑白分明的螺旋不斷向下延伸，頗有墜入時空的錯位感。

光明美術館

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站B出口



3. 還有這些小眾美術館，好看又好拍

至·美術館

位於沙井全至創新科技園的至·美術館，本體是由混凝土舊廠房改造而成。

不規則的懸空鋼板樓梯結構與黑白灰的裝潢風格，繼承了前身冷冽的工業藝術意味。讓我每次踏入這裏都會瞬間沉靜下來，思考每件藝術品本身的意義。

至·美術館

交通：深圳地鐵1號線後亭站B出口，轉車至沙松橋站



華·美術館

重疊的六邊形，是貫穿華·美術館的重要元素，容易讓人聯想到「蜂巢」的意味。

沉靜的灰白色調，讓這裏如同一處造夢的藝術空間，不知不覺間就會在虛實中迷失。

華·美術館

交通：深圳地鐵1號線華僑城站C出口



龍華新鋭美術館

龍華新鋭美術館坐落在龍華的大浪時尚小鎮紅頂白底的外形，遠遠看去就像一座城區中的「紅色山丘」。

二樓的架空層因其獨特的風格，被來訪者賦予了一個親切的稱呼——「蘑菇山丘」。

本就浪漫的紅白配色在光影的加持下，籠上了一層朦朧的氛圍。或許童話裏小紅帽的房子，就是這個樣子的。

如果在喧鬧中太久，覺得太過吵嚷，那不妨抽個週末，前往這些小眾美術館，探索新的驚喜。

新鋭美術館

地址：龍華區大浪時尚小鎮藝之卉創意產業園

交通：位置比較偏，距離地鐵站較遠，建議打車或者公交車前往，有停車位



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