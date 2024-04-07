深圳南山蛇口打卡4個展覽：捷克藝術家穆夏真迹、梁紹基華南首展

深圳蛇口，慵懶的氣質和徐徐海風一樣愜意，總能讓人跟着它的節奏，放慢腳步。深圳近期震撼新展，一次性打卡4個，都在蛇口！



蛇口海上世界文化藝術中心

1.「不退的浪潮：阿爾豐斯·穆夏與現代世界」真迹特展

海上世界文化藝術中心新展「不退的浪潮：阿爾豐斯·穆夏與現代世界」空降深圳，這是與穆夏繁花美術館聯合呈現的大型展覽，也是一場巡禮捷克國寶級藝術家穆夏（Alfons Maria Mucha）藝術人生的視覺盛宴。

阿爾豐斯·穆夏（1860-1939） 新藝術運動代表畫家

阿爾豐斯·穆夏是捷克國寶級藝術家，他以自然為靈感，融合浮世繪、拜占庭、巴洛克、洛可可等藝術風格特點，形成纖細華美的「穆夏風格」。他的作品影響了很多人，甚至是一個時代。

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或許你對阿爾豐斯·穆夏這個名字不熟悉，但我們耳熟能詳的美少女戰士、百變小櫻、庫洛牌、犬夜叉等漫畫作品，都在不同程度上吸收並借鑑了他的美學理念。

穆夏展品 · 220餘幅真跡

本次展覽共展出6大篇章，220餘件展品，幾乎涵蓋了穆夏的整個創作生涯，其中包含裝飾版畫、商業海報、書籍插畫、珍貴手稿、古董傢俱等在內的諸多經典代表作。

穆夏筆下的女性或優雅，或夢幻，或旖麗，甚或帶有一點異域風情，但同時又超凡脱俗，她們被浪漫的花朵、藤蔓等自然色彩圍繞，散發出一種超越時代的靈性之美。

不僅如此，穆夏還開創了商業性的裝飾插畫，他的作品不斷出現在香檳、餅乾、捲煙……在一切你能想到的商品上。

並且那些美麗夢幻的女性圖像，也被印刷在日曆明信片上寄往世界各地，穆夏的名聲傳遍全球，在沒有電視的年代也造成了轟動的宣傳效果。

特別打造 · 19世紀歐洲古董珍品

展廳內還有一處特別的復古美學空間，展出19世紀歐洲傢俱、雕塑和手工藝製品。這些復古奢華的老物件與牆上的穆夏作品呼應，看展時彷彿跨越了時空，穿越到百年前那個輝煌的穆夏時期。

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限定周邊

展廳之外還可以選購到穆夏主題的限定周邊，同時也有書籤、帆布包、印章、杯子等售賣，喜歡穆夏的小夥伴們千萬不要錯過了～

不退的浪潮：阿爾豐斯·穆夏與現代世界

展期：2024.3.26-2024.6.26

地址：海上世界文化藝術中心L1濱海展館

交通：深圳地鐵2號線海上世界站A出口

開放時間：周一至周五10:00-19:00，周末及節假日10:00-21:00（閉展前30分鐘停止入場）

門票及預約：單人票￥88，優待票￥68，親子票￥128（1位成人及1位6-14歲兒童）



2.「梁紹基：海溟溟」華南首展

同期，在海上世界文化藝術中心還有一重磅大展，呈現中國當代最重要的藝術家之一，梁紹基的大型個展「海溟溟」，這也是他在華南地區以及大灣區的首次個展。

本次展覽由12件涵蓋裝置及影像的作品組成，其中6件為藝術家結合深圳文化而「量身定製」的全新作品，在深圳這座海洋文化深厚的城市中，以海洋為背景帶來沉浸式聲光電，揭開了整個展覽的序幕。

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蠶絲

梁紹基，是首個用昆蟲活體進行「生命編織」藝術的先行者，他擅長以蠶為媒介，蠶絲似斷非斷、綿綿不斷，在他的作品中能看到許多關於蠶的元素。

《沉沉海平線》 28米室內海景

展覽以長達28米的巨幅四屏影像裝置《沉沉海平線》為起點，海洋不停變換形態，時而狂風驟雨，時而風平浪靜，鏽跡斑斑的巨型鐵鏈懸掛在展廳，被象徵着生命線的蠶絲包裹，絲海奔流海浪擊打鐵鏈，場景令人震撼。

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《醉日》 古今外神話

這件作品是古今外神話傳說共同參演的荒誕劇，地面上散落着長劍、破碎的酒杯等古老物件。

集視覺、聽覺、嗅覺為一體，可以帶上一旁的耳機沉浸式感受劇場裝置的魅力，彷彿可以聽到《山海經》中的夸父與西方神話人物把酒言歡的迷醉場景。

《晦暗之光》 黯暗是一種光

集裝箱中的光束透過蠶絲灑落濛濛的晦暗之光，絲絲縷縷構建朦朧的幻象，宛若穿越時光的通道，承載了時間、生命和厚重的歷史。

梁紹基：海溟溟

展期：2024.3.25-2024.6.26

地址：海上世界文化藝術中心L2聯合國教科文組織展館

交通：深圳地鐵2號線海上世界站A出口

開放時間：周一至周五10:00-19:00，周末及節假日10:00-21:00（閉展前30分鐘停止入場）

門票及預約：單人票￥88，優待票￥68，親子票￥128（1位成人及1位6-14歲兒童）



蛇口南海意庫

3.「神寵不停 PETS NEVER STOP」寵物友好展

在蛇口，有一場温暖治癒的寵物主題展覽正在上映，來自三位藝術家描繪的一系列關於寵物貓狗畫作，並且還是寵物友好展！

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在藝術家以寥寥幾筆的線條下，精準捕捉並生動再現了寵物們的多樣神態：有的狗狗調皮搗蛋，有的天真可愛，有的帶有一絲憂傷，無論何種表情能感受到它們的個性與情感。

寵物不僅是陪伴者，更是許多人的情感寄託與心靈療愈力量。儘管它們不會言語，但擁有濕潤的鼻子和熱誠的心，即便只是透過畫作「雲吸」這些狗狗，也能感受到它們的靈動。

特別展出·迪士尼潮玩

展覽現場除了豐富的寵物畫作，還特別設置了一些與米奇相關的潮流玩具打卡點。

入口處，Mr.Doodle和迪士尼100周年合作的米奇雕像尤其引人注目，全身塗滿代表性塗鴉的米奇，手拿繪筆翹起腳尖盡顯可愛之態，快帶上你家毛孩子去打卡吧。

神寵不停 PETS NEVER STOP

展期：2024.3.15-2024.4.28

地址：南山區興華路6號南海意庫6棟

交通：地鐵2號線海上世界站A出口，或2號線水灣站D出口

開放時間：11:30-18:00

門票及預約：免費，無需預約



4.「肖垚：索引」首次個展

「索引」是藝術家肖垚的首次個展，匯聚了他近年來從日常生活的微妙點滴中汲取靈感，所創作出的一系列涵蓋紙本、書籍、裝置等多種藝術形式的作品。

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展廳的面積雖然不大，但處處都是驚喜。剛進去就會被「麥當牢」、「拴Q」、「打電話」等充滿童趣與奇思的裝置所吸引，這些作品將網絡流行語彙生動具象化，轉化為實體裝置，趣味盎然，令人駐足。

《新新華字典》是藝術家通過對網絡詞彙的採集、調研、語境溯源、網絡釋義自行編輯成冊。翻閲時，那些我們日常生活中耳熟能詳的網絡熱詞躍然紙上，在這種風趣幽默的書籍下是藝術家對全球化語境的索引式解讀。

肖垚：索引

展期：2024.3.2-2024.4.14

地址：南山區南海意庫5棟107

交通：地鐵2號線海上世界站A出口，或2號線水灣站D出口

開放時間：周二至周日14:00-20:30

門票及預約：免費，免預約



這個春日，在蛇口，置身於藝術空間，邂逅藝術家們的有趣靈魂。

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