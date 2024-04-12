賽馬會童亮館擴展至5區支援基層家庭　收集數據加強服務

撰文：韋景全
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基層幼童往往缺乏機會和資源去展現他們的天賦潛能，不但影響其健康成長，長遠更有可能延續跨代貧窮。「賽馬會童亮計劃」下的「賽馬會童亮館」現擴展至五個較多基層兒童的地區，分別位於九龍城、深水埗、沙田、屯門和元朗，透過這個社區平台為幼童、家長及學校提供延伸學習及社區網絡支援。

由賽馬會慈善信託基金主導推行的「賽馬會童亮計劃」結合醫護、教育及社福跨專業協作，為6歲及以下的基層幼童創造一個富啟發性、教育意義和兒童友善的環境。五間全新「賽馬會童亮館」於周四（11日）開幕，由政務司副司長卓永興、馬會主席利子厚、立法會議員兼「賽馬會童亮計劃」諮詢委員會召集人霍啟剛主持啟動禮。

利子厚在致辭時表示，「賽馬會童亮館」不但設備完善，更是跨專業協作的社區活動空間，讓基層幼童透過遊戲，促進全人健康成長；同時亦為教師及家長提供培訓，並按照所收集的數據，加強支援有需要的家庭。

馬會表示，「賽馬會童亮計劃」自2017年起全方位地支援深水埗和元朗區共32間幼稚園的基層幼童，並於2022年將服務擴展至九龍城、沙田及屯門三區。計劃第二階段預計於2027年讓逾7萬名幼童及其家長、約280間幼兒學校受惠，並希望能為業界起示範作用，亦為兒童發展政策規劃提供參考。

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