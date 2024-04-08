七欖2024｜馬會義工陪同視障人士看比賽　安排學生及基層入場

一連三日的「香港國際七人欖球賽」周日（7日）結束。馬會義工隊CARE@hkjc成員，陪同視障人士及學生一起現場體驗賽事，更為大會提供面部彩繪服務。在「七欖」賽事期間，馬會也有舉行小型欖球表演賽，讓本地欖球會的青年球員大顯身手，同時七人欖球賽學校導賞團和社區七人欖球賽體驗日，也讓學生和基層市民包括長者和殘疾人士等，入場感受賽事。



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在最後一日賽事，馬會主席利子厚頒發女子銀碗級別的獎座給勝出的英國隊伍，並與其他嘉賓，陪同特首李家超頒發男子盃獎座給冠軍新西蘭隊伍。

馬會表示，香港大球場一直是舉辦七欖標誌性場地，1992年由馬會出資重建，並於2015 年與政府合作全面重鋪大球場草地，有助香港主辦國際體育賽事。

馬會連續第三年為官方社區合作夥伴，透過社區七人欖球計劃的一系列活動，在賽前和比賽期間推出多項精彩節目，至今讓約三萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣。

十位來自欖球、賽馬、足球、滑板、三項鐵人賽和運動攀登的本地精英運動員，在今年 3 月中與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。此外，嘉年華吸引超過 1,000 名青少年現場試玩如欖球、足球、單車、跳繩、抱石及滑板等運動。