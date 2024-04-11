華豐大廈｜起火光井有雜物　消息﹕會查煙蒂肇禍或其他成因可能性

佐敦道華豐大廈三級火導致5死40傷，消防處已成立專案組，與警方重案組探員合力調查火警成因。《香港01》向多個消息人士了解調查進度，消息指，起火位置為一樓、二樓光井，一樓放有雜物，包括膠袋、紙皮等，而人員一些平台發現為數不少的煙頭。消防員動用探測器、火警調查犬視察現場後，初步未有發現助燃劑，暫未有資料顯示與縱火有關。至於起火成因，消息指調查仍在初步階段，需要消防、警方、政府化驗所等各方的工作，目前並未確認成因。至於平台發現煙頭，有消息指煙蒂肇禍屬其中一個可能性，亦會循電子裝置短路等其他可能性調查。



晚上近8時，西九龍總區重案組探員在起火的一樓光井，撿走多袋證物，包括懷疑燒焦膠袋，將交由政府化驗所化驗。

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大火發生於昨日（10日）早上7時53分，位於佐敦道13至15號的華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。傷者分別被送到多間醫院救治，其中3男2女不治。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）