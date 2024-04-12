華豐大廈3級火｜死者親友殮房認屍　西九龍重案組探員到場

周三（10日）佐敦華豐大廈發生3級大火，釀成5死40人傷。昨日（11日）早上有其中3名死者的家屬已完成認屍，今日（12日）早上西九龍重案組探員再到沙田富山殮房協助法醫剖屍。據知，當局已成功聯絡其餘兩名死者家人，而一名南亞裔男子今早曾到殮房認屍。據了解，其中一名死者初步相信為56歲菲律賓籍女子。



5名死者當中，3男1女在伊利沙伯醫院被證實不治，1女在廣華醫院被證實死亡。死者包括67歲姓黎男子及70歲姓曾男子，兩人均持有香港身份證，以及23歲、24歲印尼裔男女，最後1人初步相信為菲律賓籍的56歲女子。



今日（12日）早上西九龍重案組有探員到富山殮房協助法醫剖屍。（黃學潤攝）

華豐大廈3級大火發生於周三（10日）上午7時53分，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分被包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。傷者分別被送到多間醫院救治，當中3男2女搶救後惜告不治。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



住客揮毛巾求救。（馬耀文攝）

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▼8人傷勢嚴重▼



伊利沙伯醫院：1男2女危殆

廣華醫院：1女嬰嚴重

瑪嘉烈醫院：1男危殆、1女嚴重

瑪麗醫院：1女危殆

威爾斯親王醫院：1女危殆