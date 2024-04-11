華豐大廈火｜韓旅客第一身直擊火場　地盤工救助　各國人互助脫險

佐敦道華豐大廈發生三級火，火警期間大廈內住戶、旅客慌忙逃生。有韓國旅客走火警時，拍攝了第一身影片，當時大廈一、二樓的位置火光熊熊，濃煙從各層的窗戶湧出，有住客赤膊、著拖鞋逃生，亦有人抱同小童，十數人逃至大廈後巷一樓簷篷，向對面工地的地盤工人大叫「那裡火燭呀！」地盤工聞言隨即取來長梯等，協助被困人士離開。



眾人守望相助，影片可聽到除了地盤工外，亦有不同國籍人士互相幫忙，有人操普通話稱「慢慢來」，亦有人用英語稱「one more」，更示意逃生人士可以搭着他的肩膊借力離開。地盤工人亦不斷安撫稱﹕「唔使驚㗎」、「慢慢嚟，冷靜啲，唔好驚」、「小心啲」，發揮互助精神，盡顯人性光輝。



有住客待救期間，仍然猶有餘悸，互相分享驚險逃生過程，「下方樓梯全都是煙呀!」「幸虧我拿了個毛巾，行李都沒拿出來。」

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大火發生於昨日（10日）早上7時53分，位於佐敦道13至15號的華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。傷者分別被送到多間醫院救治，其中3男2女不治。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）