華豐大廈3級火｜業界稱矛頭指向賓館業不公平　促規管無王管劏房

佐敦道華豐大廈日前發生三級火致5死40傷一事轟動全城。香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍今日（12日）在港台節目表示，大眾如將起火矛頭對焦在賓館身上，這對賓館業界並不公平，因旅館業條例在近年已大大收緊，政府在審批牌照時，亦會考慮樓宇結構、走火梯承載量、居住人數比例等，相信民政處亦有充足持牌賓館的資料對其作出監管。



相反，他指華豐大廈有大量劏房，形容這些地方是「冇王管」，存在極高安全風險，呼籲政府加強對劏房規管。



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政府已修訂《旅館業條例》發牌制度並加强監管

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍今日在港台節目《千禧年代》指，2020年生效的《旅館業條例》已收緊發牌制度並加强監管賓館營運，賓館在申請經營牌照或續牌時，民政事務總署轄下的牌照事務處會考慮大廈的樓宇承重量、整體居住人數、走火梯承載量等多方面因素，才決定是否批出牌照，再加上現時的監管亦已收緊，如賓館的名稱不能稱作酒店、無牌經營一經定罪可被判3年監禁及罰款30萬元。

他透露在新修訂的條例下，有200至300間的賓館因大廈公契禁止作旅館或商業用途，在牌照期完結後已不獲續牌，相信新修例已大大提升賓館的安全性。

倡政府儘快立發牌制度 規管分租劏房

他認為，就今次華豐大廈三級火事件，政府及各界人士更需關注舊樓中劏房的安全性，旅館在申請牌照時，已遞交不同文件如旅館平面圖等，清晰列明房間間隔及住客人數等，旅館大門亦在規管下用防火物料安裝，而賓館内亦不能明火煮食，民政總署可隨時翻查賓館資料檢查並作出監管。

他又指，全港有20多萬人居住的劏房卻一直處於「冇王管」狀態，政府沒有掌握任何劏房單位内部結構、安全性的資料，因此存在極高消防等安全風險，他促請政府儘快成立發牌制度規管業主分租劏房的事宜。

工聯會立法會議員郭偉强在同一節目中表示，舊樓的通道出口多、沒有閘門且單位大，因此多有賓館選擇開在舊樓方便經營。他建議政府可設法規管賓館業主在大廈的業權比例，現時華豐大廈的賓館佔200多戶單位中約一成多的業權，如大廈其他單位的業權都分散，難以達成共識去推動消防安全的維修，因此他建議政府雖不可將比例「劃得太死」，但可因應每棟大廈自身情況，規管賓館佔大廈的業權比例，盡可能將比例降低。

他亦建議政府多加巡查打擊無牌賓館及影子賓館，他指有部分影子賓館在大廈多層經營，只得其中一層的大堂是持牌經營，其他供入住的樓層則沒有領牌，他認為政府可加强巡查這些違規賓館，而大廈法團或其他業主在見到可疑賓館時，亦可向政府舉報。