3款進口台灣雪糕大腸菌超標　Ms. HoHo木瓜牛奶雪條每克含800萬個

撰文：倪清江
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食物環境衞生署食物安全中心今日（27日）公布，台灣進口的兩款Ms. HoHo及一款「不要對我尖叫，日常茶間」雪條，大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，有關食品已被封存，並無流出市面。其中一個Ms. HoHo木瓜牛奶雪條總含菌量為每克800萬個，超出標準上限159倍。

中心正跟進事件。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

涉及的產品資料如下：

產品名稱：木瓜牛奶雪條
品牌：Ms. HoHo
來源地：台灣
淨重：80克
進口商：Gainly Enterprise Limited
生產商：合鴻冰品有限公司
此日期前最佳：2026年2月19日

產品名稱：西瓜牛奶雪條
品牌：Ms. HoHo
來源地：台灣
淨重：80克
進口商：Gainly Enterprise Limited
生產商：合鴻冰品有限公司
此日期前最佳：2026年2月19日

產品名稱：提拉米蘇奶茶雪條
品牌：不要對我尖叫，日常茶間
來源地：台灣
淨重：80克
進口商：Gainly Enterprise Limited
生產商：合鴻冰品有限公司
此日期前最佳：2026年2月26日

食物安全中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。結果顯示均超出法例上限：

．五個木瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克2,300個至7.2萬個，其中四個樣本的總含菌量為每克5.2萬個至800萬個；

．五個西瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克660個至2600個，總含菌量為每克7.3萬個至10萬個；

．五個提拉米蘇奶茶雪條樣本的大腸菌群含量為每克1,800個至7,800個，總含菌量為每克11萬個至19萬個。

法例：每克不可含多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌

發言人表示，中心已知會涉事進口商上述違規事項，受影響產品已全數封存，沒有流出市面，中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售有關產品的批准。」

中心指根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。其中一個木瓜牛奶雪條總含菌量為每克800萬個，即超出上限159倍。

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