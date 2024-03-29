滷水店潮州華再違規擴展營業範圍 遭食環署取消牌照 即時停業
撰文：梁祖兒
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位於大圍的滷水店「潮州華」，因多次違反《食物業規例》，非法擴展營業範圍，今日（29日）被食環署取消食物製造廠牌照，和勒令即時停業。
滷水店「潮州華」位於大圍積存街32號地下C號鋪，食環署指，經營者屢次非法擴展營業範圍，去年4月至9月期間，4次被法庭定罪，合共罰款6,600元，在違例記分制下被記60分；店鋪同年8月至9月、12月，分別被暫時吊銷牌照7天和14天。
及至去年10月至今年1月期間，「潮州華」的經營者同樣違反相同規例，再度4次被法庭定罪，合共罰款1.01萬元，被記90分；連同今次違例事項，「潮州華」在記分制下被記滿100分，食環署署長取消店鋪食物製造廠牌照，並勒令即時停業。
食環署提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。而市民在光顧食物業處所時，可多留意食肆入口附近顯眼處有否牌照告示，以避免光顧非法經營的無牌食肆。
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