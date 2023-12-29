寨卡病毒｜泰國感染個案急升　衞生署提醒外遊人士做好防蚊措施

一連三日周末連元旦假期明日（30日）展開，料大比市民將會出遊。衞生防護中心今日（29日）表示，留意到近日泰國出現寨卡病毒感染，特別提醒市民外遊時應採取適當措施預防蚊子傳播的疾病。



中心表示，雖然大部份人於感染寨卡病毒後不會出現病徵，但懷孕期間如感染寨卡病毒則可能會令初生嬰兒出現小頭症和其他先天性缺陷，所以懷孕婦女如前往受影響地區應加倍留意感染風險。



孕婦感染可致胎兒小頭症和其他先天性缺陷

衞生防護中心表示，留意到近日泰國出現寨卡病毒感染， 根據泰國衞生當局的資料，當地於今年1月至12月22期間，共錄得742宗寨卡病毒感染個案，當中160宗於曼谷錄得，較過去三年全國每年錄得的63至239宗為高。

中心表示，雖然大部份人於感染寨卡病毒後不會出現病徵（例如發燒、出疹、頭痛、關節疼痛和結膜炎等），但懷孕期間如感染寨卡病毒則可能會令初生嬰兒出現小頭症和其他先天性缺陷，所以懷孕婦女如前往受影響地區應加倍留意，並採取適當措施預防蚊子傳播的疾病。此外，港口衞生科已加強對從寨卡病毒傳播活躍地區抵港的航班進行巡查，以防止疾病經受感染的蚊傳入香港，並會確保口岸良好環境衞生以防治蚊患。

中心發言人重申，市民外遊必須做足防蚊措施，並留意其他旅遊地點，例如東南亞地區、印度和美洲等亦有機會感染寨卡病毒。除預防蚊子叮咬及滋生的措施外，所有旅客包括孕婦在外遊期間和從受影響地區回來後至少21天要使用含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。回港後若感到身體不適，例如發燒，應盡快求醫並將行程細節告知醫生。

再呼籲市民盡快接種流感疫苗

另外，隨着天氣寒冷及假期臨近，新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢，而醫院管理局兒科病人的化驗數字則顯示呼吸道病原體繼續以鼻病毒／腸病毒最為活躍，而其次活躍的是繼續呈上升趨勢的腺病毒。衞生防護中心強烈呼籲未曾接種相關疫苗的高風險人士，應趁新冠和流感尚未達至高發期前盡快接種疫苗。