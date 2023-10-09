港大風波｜回應有否促設校委會主席辦公室　王沛詩：校內咩室都冇

港大校長張翔涉及多宗管治不當投訴，校委會今日（9日）召開特別會議討論，並決定成立五人專責小組跟進，預計12個星期內提交報告。據了解，會上曾有一至兩人提出反對，但最終在無人反對之下，一致同意成立專責小組調查。



據悉，張翔於席間提到，最近有建議在校內成立校委會主席辦公室，他認為會對大學帶來巨大的負面影響，標誌著校委會可能更多介入大學的日常管理，傷害大學的學術自主。校委會主席王沛詩會後被問及曾否提出相關建議，她回應說「我冇辦公室，咩辦公室都冇喺校內，我自己有個私人辦公室」。



港大校委會特別會議下午三時召開，歷時大約近四小時。（夏家朗攝）

據悉張翔承認與校委會主席關係緊張

港大校委會特別會議下午3時召開，歷時大約近四小時。據了解，張翔帶同律師出席會議，僅出席約10分鐘後便離開「避席」。

據悉，張翔會上承認與個別校委會成員出現分歧，但作為大學的領導層，相信應以港大的利益為依歸，不會為了個人的目的和利益，而傷害大學的福祉。他稱，即使能夠證明造謠者所有指控都是故意捏造，事件對港大的聲譽，仍然無可避免造成傷害。

原為美國加州大學柏克萊分校任講座教授的張翔2017年，獲聘為港大新校長。（資料圖片 / 林若勤攝）

張翔稱同事對設校委會主席辦公室建非常憂慮

張翔席間又提到，與現屆校委會主席王沛詩對管理大學存在不同的看法，令到兩人之間的關係緊張。他續指，最近有個與校委會有關的建議，令他本人和同事非常憂慮。他指，這個建議是要在校內設立校委會主席辦公室，形容建議會為大學帶來巨大的負面影響，標誌著校委會可能更多介入大學的日常管理，傷害大學的學術自主。

不過，王沛詩會後被問及有否提出要設校委會主席辦公室時，她僅答「我冇辦公室，咩辦公室都冇喺校內，我自己有個私人辦公室」。另有消息人士指，校方本年中收到王沛詩提出在鈕魯詩樓10樓設立校委會主席辦公室。見另稿

校委會主席王沛詩會後否認曾洩密、提出設立校委會主席辦公室。（夏家朗攝）

有一至兩位校委曾提出毋須調查張翔

綜合消息指，會上並無討論張翔應否停職受查，但有一至兩人曾提出不應該作出調查，最終基於港大和公眾利益，在無人反對之下，一致同意成立專責小組調查。

調查方向涉及六個投訴，當中包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。