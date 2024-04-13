全運會｜楊德強：港風速不穩棄主辦滑浪風帆 改以三項鐵人取代
第15屆全國運動會明年11月舉行，是粵港澳三地首次聯辦，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目。全運會統籌辦公室主任楊德強表示，早前提出申辦滑浪風帆項目，但前者檢視過赤柱無足夠陸地，維港風速也不穩，故決定交由廣東省舉辦，並由香港方提出以三項鐵人取代，獲國家體育總局及廣東體育局支持，又說當局正計劃在馬拉松、公路單車項目辦跨境賽事，並正研究能否以港珠澳大橋作為路線。
他續稱，過去全運會轉播由中央廣播電視總台負責，今次是大灣區首次合辦全運會，故會與央視商討香港及廣東電視台可參與制作及轉播，又指已提出開幕式製作上有香港元素，製作團隊會來港實地視察。
明年全運會香港將承辦8個競賽項目，包括籃球U22、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球，以及一個群眾賽事活動，即保齡球。招牌運動項目之一的滑浪風帆卻落空，楊德強表示，香港本身提出主辦部份風帆項目，包括滑浪風帆，但檢視過赤柱陸地空間不足，專家也到港視察維港情況，維港在部份日子風速不達舉辦賽事標準，風速不穩定下決定交由廣東省舉辦。
楊指，港方隨即提出近年香港表現優秀的三項鐵人代替，獲得國家體育總局及廣東體育局支持，以取代主辦帆船項目。他稱近年香港在三項鐵人項目方面做得不錯，認為可在維港舉辦比賽，除觀看賽事外，也可讓全國市民看到香港特色。
他又說，本來香港也申辦足球男子U18比賽，但經綜合考慮後，足球比賽將在廣東省不同城市舉辦，取而代之香港會承辦籃球U22比賽。他指香港也會主辦一項群眾項目，即保齡球賽，預賽全港市民都可參加，選出代表後會在正賽與各省市代表競技，而澳門會主辦空手道群眾比賽，該項目香港居民也有機會參加預賽。
今次全運會是粵港澳三地首次聯辦，楊德強稱主辦方也希望有跨境賽事，正研究馬拉松及公路單車可路線可橫跨粵港澳，其中港珠澳大橋是其中一個探討路線，不過大橋有不少實際問題須處理，包括橋面風速影響，以及中間7公里隧道的通風及救援考慮等，「大家都想盡量處理，但運動員安全健康係首要考慮。」
全運會門票料價格較相宜
他估計，全運會期間香港須接待3,000多名選手，會安排他們入住比賽場地附近的酒店，並考慮酒店相應配套，例如運動員開會地方、膳食要求等，目前已有心目中認為較合適的選擇。楊指暫未決定全運會門票票價，須與國家體育總局及各城市商討，但按過往經驗門票價格較相宜，又預計今年中起展開香港的義工招募，目標招募1萬人，並提供培訓。
楊續稱，過去運會轉播由央視，但今次是大灣區首次合辦全運會，故會與央視商討，希望讓香港及廣東電視台可參與制作及轉播。
他又稱，全運會開幕及閉幕式分別在廣州與深圳舉行，已提出開幕式上可以有香港元素，製作團隊會來港實地視察，又指團隊當中有港人，並正與廣東方面商討全運會火炬跑的日期、路線及參與人數等。
楊德強又說，全運會籌委會合作良好，討論賽事分工時都理解彼此情況，又稱廣州及深圳舉辦大型賽事經驗及接待能力較香港好，而香港舉辦單項賽事辦得出色，包括單車賽、高球賽及七欖等。他稱各城市之間不存在競爭，即使有也是良性競爭，希望能辦好全運會。