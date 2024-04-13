全運會｜楊德強：港風速不穩棄主辦滑浪風帆　改以三項鐵人取代

第15屆全國運動會明年11月舉行，是粵港澳三地首次聯辦，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目。全運會統籌辦公室主任楊德強表示，早前提出申辦滑浪風帆項目，但前者檢視過赤柱無足夠陸地，維港風速也不穩，故決定交由廣東省舉辦，並由香港方提出以三項鐵人取代，獲國家體育總局及廣東體育局支持，又說當局正計劃在馬拉松、公路單車項目辦跨境賽事，並正研究能否以港珠澳大橋作為路線。



他續稱，過去全運會轉播由中央廣播電視總台負責，今次是大灣區首次合辦全運會，故會與央視商討香港及廣東電視台可參與制作及轉播，又指已提出開幕式製作上有香港元素，製作團隊會來港實地視察。



特首李家超率領香港特區政府代表團前赴廣州，出席第十五屆全國運動會組織委員會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會組織委員會成立大會。（李家超fb）

明年全運會香港將承辦8個競賽項目，包括籃球U22、場地自行車、擊劍、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球，以及一個群眾賽事活動，即保齡球。招牌運動項目之一的滑浪風帆卻落空，楊德強表示，香港本身提出主辦部份風帆項目，包括滑浪風帆，但檢視過赤柱陸地空間不足，專家也到港視察維港情況，維港在部份日子風速不達舉辦賽事標準，風速不穩定下決定交由廣東省舉辦。

楊指，港方隨即提出近年香港表現優秀的三項鐵人代替，獲得國家體育總局及廣東體育局支持，以取代主辦帆船項目。他稱近年香港在三項鐵人項目方面做得不錯，認為可在維港舉辦比賽，除觀看賽事外，也可讓全國市民看到香港特色。

他又說，本來香港也申辦足球男子U18比賽，但經綜合考慮後，足球比賽將在廣東省不同城市舉辦，取而代之香港會承辦籃球U22比賽。他指香港也會主辦一項群眾項目，即保齡球賽，預賽全港市民都可參加，選出代表後會在正賽與各省市代表競技，而澳門會主辦空手道群眾比賽，該項目香港居民也有機會參加預賽。

全運會統籌辦公室主任楊德強（右）。（資料圖片）

今次全運會是粵港澳三地首次聯辦，楊德強稱主辦方也希望有跨境賽事，正研究馬拉松及公路單車可路線可橫跨粵港澳，其中港珠澳大橋是其中一個探討路線，不過大橋有不少實際問題須處理，包括橋面風速影響，以及中間7公里隧道的通風及救援考慮等，「大家都想盡量處理，但運動員安全健康係首要考慮。」

全運會門票料價格較相宜

他估計，全運會期間香港須接待3,000多名選手，會安排他們入住比賽場地附近的酒店，並考慮酒店相應配套，例如運動員開會地方、膳食要求等，目前已有心目中認為較合適的選擇。楊指暫未決定全運會門票票價，須與國家體育總局及各城市商討，但按過往經驗門票價格較相宜，又預計今年中起展開香港的義工招募，目標招募1萬人，並提供培訓。

全運會馬拉松及公路單車項目正研以港珠澳大橋作為路線。（資料圖片/鄭子峰攝）

楊續稱，過去運會轉播由央視，但今次是大灣區首次合辦全運會，故會與央視商討，希望讓香港及廣東電視台可參與制作及轉播。

他又稱，全運會開幕及閉幕式分別在廣州與深圳舉行，已提出開幕式上可以有香港元素，製作團隊會來港實地視察，又指團隊當中有港人，並正與廣東方面商討全運會火炬跑的日期、路線及參與人數等。

楊德強又說，全運會籌委會合作良好，討論賽事分工時都理解彼此情況，又稱廣州及深圳舉辦大型賽事經驗及接待能力較香港好，而香港舉辦單項賽事辦得出色，包括單車賽、高球賽及七欖等。他稱各城市之間不存在競爭，即使有也是良性競爭，希望能辦好全運會。